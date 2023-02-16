Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật

Sao quốc tế 16/02/2023 07:20

Giữa lùm xùm tình ái, Trần Phi vũ bị người hâm mộ "bóc mẽ" nhan sắc chưa qua chỉnh sửa.

Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu thu hút hàng chục triệu lượt xem, thảo luận trên mạng xã hội. Dù lên tiếng giải thích, tài tử vẫn bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề. Vụ việc càng trở nên ồn ào khi blogger nổi tiếng tên Trương Tiểu Hàn bất ngờ đăng tải file ghi âm cuộc trò chuyện với ông chủ công ty và ê-kíp của Trần Phi Vũ. Theo đó, phía tài tử cho biết anh bị tình cũ - hot girl Hồ Diệc Lâm dùng loạt ảnh phòng the uy hiếp. 

Một thời gian sau, loạt ảnh này bất ngờ được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Phía công ty Trần Phi Vũ đặt nghi vấn người trực tiếp tung ảnh chính là chồng của Hồ Diệc Lâm. Trong đoạn ghi âm, nhân viên của nam diễn viên nói họ liên tục bị vợ chồng hot girl tống tiền. Khi không được đáp ứng, 2 người này quyết định bán ảnh cho các blogger nhằm hạ bệ nam diễn viên. 

Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 1

Tai tiếng khiến Trần Phi Vũ lao đao bởi sự nghiệp vốn đang rất triển vọng. Các hoạt động phim ảnh, quảng cáo của anh hiện phải hủy bỏ vì lo ngại phản ứng của công chúng. Mới đây, nhiều người hâm mộ đã "thoát fan" rời khỏi cộng đồng yêu mến Trần Phi Vũ. Đồng thời, không ít người "bóc mẽ" nhan sắc thật của nam diễn viên.

Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 2Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 3Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 4Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 5Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 6Sau 'tâm bão' ồn ào tình ái, Trần Phi Vũ bị người hâm mộ 'quay lưng' bóc mẽ nhan sắc thật - Ảnh 7

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và minh tinh Trần Hồng. Anh được khán giả đặt biệt danh Thái tử C-Biz nhờ gia thế danh tiếng với người cha là đạo diễn số 1 Hoa ngữ, còn mẹ từng được gọi là "diễn viên đẹp nhất Trung Quốc". Anh tham gia đóng chính cho các phim: Bí quả (2016), Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần...

Sau thành công của Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trần Phi Vũ vẫn còn một bộ phim cổ trang đóng cùng La Vân Hi là Hạo Y Hành. Ngoài ra, phim điện ảnh Đếm ngược nói yêu em của anh cùng Châu Dã đã ấn định công bố vào ngày 14/2. Tuy nhiên, các dự án hiện phải hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng từ scandal của anh. 

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