Một nữ diễn viên bày tỏ nỗi nhớ 'mối tình đầu' Lương Triều Vỹ công khai, Lưu Gia Linh liệu có ghen?

Cụ thể, vào ngay ngày lễ tình nhân năm nay, nghệ sĩ 58 tuổi đăng trên trang cá nhân bức ảnh thời còn yêu Lương Triều Vỹ và viết: "Hôm nay, một ngày đặc biệt, để mọi người xem mối tình đầu của tôi. Nhìn thành tựu mà anh ấy đạt được bây giờ, thật mừng cho anh ấy".

Mới đây, Tăng Hoa Thiên gây chú ý khi đăng ảnh bên Lương Triều Vỹ - chồng minh tinh Lưu Gia Linh , cho biết nhớ về anh trong ngày 14/2.

Tuy vậy, cũng có các ý kiến cho rằng Tăng Hoa Thiên không còn vương vấn tình cũ nên mới thoải mái đăng ảnh hai người. Trước các tranh cãi, Tăng Hoa Thiên phản hồi trên trang cá nhân: "Chỉ là một việc đơn giản, có những người suy diễn nhiều quá".

Mối quan hệ giữa Tăng Hoa Thiên, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh từng nhận quan tâm của nhiều khán giả. Theo HK01, Hoa Thiên và nam diễn viên trúng tiếng sét ái tình năm 1982, được mệnh danh cặp "tiên đồng, ngọc nữ" ở làng giải trí. Tuy nhiên, ban đầu hai người có bao nhiêu ngọt ngào, thì sau đó lại có bấy nhiêu mâu thuẫn. Vì Tăng Hoa Thiên xuất thân khá giả, cha và anh trai cô đều là bác sĩ có tiếng ở Hồng Kông, gia cảnh có nền tảng tốt đương nhiên có chút tính khí tiểu thư. Một cặp đôi như vậy, sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, muốn hòa hợp với nhau không phải chuyện dễ dàng.

Sau mỗi lần cãi vã, cô bạn học cùng khóa Lưu Gia Linh liền trở thành “chị gái tri âm” của Tăng Hoa Thiên, ngoài an ủi cô, có khi còn đóng vai trò “người hòa giải”. Lâu dần, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ trở nên thân thiết, đối với ưu và khuyết điểm của anh, “người ngoài cuộc” Lưu Gia Linh dường như còn nhìn rõ hơn “người trong cuộc” Tăng Hoa Thiên. Hai người hẹn hò 6 năm, chia tay rồi tái hợp nhiều lần.

Tăng Hoa Thiên nổi bật hàng đầu làng giải trí Hong Kong thập niên 1980, được đánh giá tích cực diễn xuất qua Tuyết sơn phi hồ, Cảnh sát mới ra trường 2, Dương Gia Tướng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký... Năm 1996, Tăng Hoa Thiên kết hôn cùng doanh nhân Lâm Triệu Cơ, sinh con trai năm 1999. Vợ chồng ly dị năm 2002, Hoa Thiên làm mẹ đơn thân. Những năm gần đây, diễn viên chủ yếu làm MC.