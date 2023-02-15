Diễn biến sự việc khó lường chuyện tình ái của 'thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ

Sao quốc tế 15/02/2023 07:15

Tai tiếng khiến Trần Phi Vũ lao đao bởi sự nghiệp vốn đang rất triển vọng. Các hoạt động phim ảnh, quảng cáo của anh hiện phải hủy bỏ vì lo ngại phản ứng của công chúng.

Sau khi lùm xùm tình ái "nổ ra", phía đại diện công ty quản lý Trần Phi Vũ cho biết việc phát tán ảnh là xâm phạm đời tư của nam diễn viên. Nhiều người nhân cơ hội đăng các bài lăng mạ tài tử. Phía Trần Phi Vũ cho biết khi diễn viên hẹn hò, cả hai độc thân.

Cụ thể, một đoạn ghi âm đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến vụ việc lộ ảnh nóng của Trần Phi Vũ. Cụ thể, theo đại diện của của Trần Phi Vũ, nam diễn viên hoàn toàn bị đưa vào bẫy trong vụ việc lần này. Theo đó, đoạn ghi âm này cho rằng nam tài tử bị chụp lại rất nhiều ảnh nhạy cảm khi đang ngủ. Cách đây 4 - 5 tháng, cô gái này đã dùng những bức ảnh đó uy hiếp Trần Phi Vũ, muốn tiếp tục mối quan hệ với nam diễn viên, không cho phép anh làm việc với các nữ diễn viên khác.

Sau khi chia tay Trần Phi Vũ được một năm, cô gái đã hẹn hò và kết hôn với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, chồng của cô gái này thậm chí còn dùng chính những bức ảnh nóng của Trần Phi Vũ để tống tiền.

Hiện tại, thông tin vụ việc mới chỉ được đưa ra từ phía của Trần Phi Vũ. Những đối tượng liên quan chưa có phát ngôn chính thức. Nhiều người hâm mộ bày tỏ ý kiến rằng phía Trần Phi Vũ nên đưa vụ việc cho cơ quan pháp luật xử lý, có động thái pháp lý với cô gái xuất hiện trong ảnh nóng nếu thực sự có hành vi tống tiền.

 Diễn biến sự việc khó lường chuyện tình ái của 'thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ - Ảnh 1

Tuy nhiên, tai tiếng khiến Trần Phi Vũ lao đao bởi sự nghiệp vốn đang rất triển vọng. Các hoạt động phim ảnh, quảng cáo của anh hiện phải hủy bỏ vì lo ngại phản ứng của công chúng.

Trang Weibo ghi nhận khoảng 100 nghìn fan hủy đăng ký theo dõi anh. Trong khi đó, 2 nhãn hàng đầu tiên cũng có động thái xóa/ẩn bài viết quảng cáo liên quan đến tài tử. Đặc biệt, chỉ vài giờ kể từ khi những bức ảnh nóng được tung ra, lượng fan của Trần Phi Vũ đã giảm một cách chóng mặt, biến động theo từng phút một. Theo đó, tài khoản Weibo của anh đã giảm hơn 80 nghìn người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Diễn biến sự việc khó lường chuyện tình ái của 'thiên tài Lý Tuân' Trần Phi Vũ - Ảnh 2

Trần Phi Vũ là con trai út của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng. Xuất thân trong gia đình bề thế, nam diễn viên được mệnh danh là "Thái tử Cbiz". Góp mặt trong không ít tác phẩm nổi tiếng như Tương dạ, Hạo y hành... nhưng phải sau Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trần Phi Vũ mới ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Nhờ vai Lý Tuân, anh có thêm một triệu fan mới trên tài khoản Weibo, đứng đầu trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ.

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Scandal lộ ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ tiếp tục là chủ đề bàn tán của dư luận Hoa ngữ trong khoảng thời gian vừa qua.

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