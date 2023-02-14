Trần Phi Vũ tiếp bước đàn anh để trở thành 'Ngô Diệc Phàm' thứ 2 tại Cbiz: Sự nghiệp vừa lên đã chóng tàn?

Sao quốc tế 14/02/2023 17:09

Scandal lộ ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ tiếp tục là chủ đề bàn tán của dư luận Hoa ngữ trong khoảng thời gian vừa qua.

Vào ngày 13/2, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trước loạt ảnh "giường chiếu" được xem là của Trần Phi Vũ và hot girl mạng xã hội tên Diệc Lâm. Theo các trang báo nổi tiếng Cbiz, Diệc Lâm là fan của nam diễn viên và cô nàng được cho là đã có gia đình. 

Phản hồi trước các thông tin trên mạng, công ty giải trí của Trần Phi Vũ, người trong ảnh là nam diễn viên sinh năm 2000. Đại diện công ty cho biết, Trần Phi Vũ và Diệc Lâm từng hẹn hò trước khi hot girl mạng xã hội kết hôn vào năm 2022. 

Trần Phi Vũ tiếp bước đàn anh để trở thành 'Ngô Diệc Phàm' thứ 2 tại Cbiz: Sự nghiệp vừa lên đã chóng tàn? - Ảnh 1
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Người đại diện cho biết Diệc Lâm cố ý chụp ảnh riêng tư với Trần Phi Vũ. Sau đó dùng những thứ này để uy hiếp nam diễn viên phải làm theo những gì mà cô yêu cầu. 

Chia sẻ với Trương Tiểu Hàn, ông chủ của Trần Phi Vũ cho biết nam diễn viên và Diệc Lâm hẹn hò khi cả hai độc thân. Ảnh riêng tư của Trần Phi Vũ bị hot girl này lén chụp ảnh lại.

Trần Phi Vũ tiếp bước đàn anh để trở thành 'Ngô Diệc Phàm' thứ 2 tại Cbiz: Sự nghiệp vừa lên đã chóng tàn? - Ảnh 2
Trần Phi Vũ và bạn gái cũ Diệc Lâm - Ảnh: Internet

Diệc Lâm dùng ảnh phòng the uy hiếp vì muốn trói buộc tình cảm của Trần Phi Vũ. Cô cấm anh không được quay phim với bất kỳ ai. Trước sự kiểm soát nghẹt thở của Diệc Lâm, Trần Phi Vũ quyết định dứt tình.

Một thời gian sau, người chồng của Diệc Lâm hiện tại bỗng xuất hiện và lấy số ảnh riêng tư trên tống tiền Trần Phi Vũ. Việc này kéo dài lên đến hàng tháng trời khiến cho nam diễn viên gặp nhiều stress và áp lực. 

"Trần Phi Vũ bị Diệc Lâm lừa tình. Hai người trẻ tuổi yêu đương và đi quá giới hạn không xấu nhưng cô gái đó lại lên kế hoạch gài bẫy Phi Vũ. Đến cuối cùng không đạt được mục đích liền hủy hoại người khác", ông chủ của nam diễn viên sinh năm 2000 chia sẻ. 

Trần Phi Vũ tiếp bước đàn anh để trở thành 'Ngô Diệc Phàm' thứ 2 tại Cbiz: Sự nghiệp vừa lên đã chóng tàn? - Ảnh 3
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số hội anti fan vẫn không chấp nhận lời giải thích từ mỹ nam này và cho rằng sự nghiệp của anh rồi cũng sẽ sớm đi theo Ngô Diệc Phàm mà thôi. 

Hiện vụ việc vẫn đang được nhiều người quan tâm. 

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