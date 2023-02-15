Sở hữu vẻ ngoài uyên thâm, ánh mắt sâu sắc, “Gia Cát Lượng” Đường Quốc Cường ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình. Không chỉ vậy, vai diễn của ông còn nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, bằng chứng là loạt giải thưởng danh giá Phi Thiên, Kim Ưng... Xuất sắc hơn, ông là một trong số ít những nghệ sĩ có vai diễn kinh điển nhưng không bị “đóng khung” hình tượng. Ngoài Gia Cát Lượng, ông còn vô số những màn hoá thân đỉnh cao khác như Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Ung Chính hoàng đế…

Gần đây, vợ chồng nam diễn viên Đường Quốc Cường bị bắt gặp lên đường sang Mỹ. Do đó, nhiều người đặt nghi vấn rằng nam nghệ sĩ di dân như một vài nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, quản lý của ông đã lên tiếng phủ nhận chuyện này.

Sau 50 năm hoạt động nghệ thuật, Đường Quốc Cường có sự nghiệp thành công và khả năng kiếm tiền giỏi nên cuộc sống của vợ chồng ông rất sung túc. Nam diễn viên từng chia sẻ bàn ăn xa xỉ với vi cá mập, hải sâm, rượu quý.

Bên cạnh đó, trang Sohu cho biết thêm dù là diễn viên hạng nhất, thù lao đóng phim của Đường Quốc Cường không cao. Nam diễn viên tham gia giới giải trí từ năm 1975. Những năm đầu sự nghiệp, ông chỉ nhận được vài trăm tệ cho mỗi bộ phim.

Khi tham gia Tam quốc diễn nghĩa năm 1990, ông nhận được 250 NDT cho mỗi tập phim. Tổng cộng, Đường Quốc Cường thu được 12.500 NDT tiền cát-xê cho một tác phẩm kéo dài suốt 3 năm. Tuy nhiên, Đường Quốc Cường vẫn mua được biệt thự, siêu xe nhờ tài vẽ tranh thư pháp. Theo truyền thông, Đường Quốc Cường là nhà thư pháp tiếng tăm tại Trung Quốc. Một bức vẽ của ông kích cỡ nhỏ cũng có giá lên tới 80.000 NDT (11.700 USD).

Khi Đường Quốc Cường tham dự sự kiện, ngoài chi phí xuất hiện, ban tổ chức còn phải trả thêm 1 triệu NDT (khoảng 147.000 USD) để mời ông viết bức thư pháp dài khoảng 1 m. Trong một lần khác, Đường Quốc Cường viết 8 chữ, thu về 620.000 NDT (91.000 USD). Khả năng kiếm tiền từ thư pháp giúp nam diễn viên có cuộc sống thoải mái. Ông hiện sở hữu một căn hộ trị giá 27 triệu NDT (gần 4 triệu USD) tại Bắc Kinh.

Ông từng bị chụp ảnh đi mua xe Maybach trị giá 5 triệu NDT (735.000 USD).Bên cạnh đó, Đường Quốc Cường còn đắt quảng cáo. Hơn 40 thương hiệu đã ký hợp đồng hợp tác với nam diễn viên. Nhờ những vai diễn kinh điển như Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa, Đường Quốc Cường được mệnh danh là "đế vương của màn ảnh Hoa ngữ", bên cạnh Ung Chính, Càn Long, Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ...

Hiện tại, ông vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm đạo diễn, giám khảo các chương trình văn hóa. Ông dùng kinh nghiệm, vốn hiểu biết của mình để truyền dạy cho thế hệ con cháu. Nam diễn viên sống cùng người vợ tên Trang Lệ, từng là diễn viên.