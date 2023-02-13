Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 13/02/2023 07:15

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cát Tường Dạ, bộ phim "Nghe nói em thích tôi" hiện đang nhận được sự quan tâm và thu hút lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

"Nghe nói em thích tôi" mới chỉ phát sóng vài tập đầu, nhưng phim vẫn giữ được đặc điểm chỉn chu, hoàn chỉnh trong mọi mặt vốn là điểm mạnh của đạo diễn Dương Dương. Ngoài ra, một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như diễn xuất, "phản ứng hóa học" ổn áp của Vương Sở Nhiên Bành Quán Anh đã thu hút đông đảo khán giả. 

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 1

Bộ phim kể về Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) quay lại thành phố nơi mình lớn lên sau 7 năm, làm bác sĩ bổ túc ở khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Bắc Nhã. Không may, chồng cũ của cô là Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) lại là bác sĩ ưu tú nhất ở đây, chủ động dẫn dắt chỉ đạo cô, nhằm bù đắp tổn thương trong cuộc hôn nhân cũ.

Hai người cùng kề vai chiến đấu, hợp tác cứu chữa bệnh nhân, từ đó nối lại sợi tơ hồng thuở xưa. Trong một lần tham gia đội cứu hộ ở châu Phi, Ninh Chí Khiêm trúng đạn lạc khi đang cấp cứu bệnh nhân. Nguyễn Lưu Tranh cứu anh khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc. Trải qua sinh tử, hai người có cái nhìn khác về cuộc sống và bắt đầu một mối tình mới.

Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 2Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 3Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 4Vương Sở Nhiên kết hôn với 'tra nam' Bành Quán Anh trong 'Nghe nói em thích tôi', hấp dẫn ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 5

Đảm nhận vai chính trong phim, Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên đều là những cái tên khá nổi tiếng trong làng phim Hoa ngữ. Thực tế, Bành Quán Anh từng trải qua quãng thời gian lận đận rất dài. Thế nhưng với vai "tra nam" Phó Thận Hành ở bộ phim Vật Trong Tay (Dưới Ánh Mặt Trời), anh đã có màn bứt phá rất mạnh mẽ.

Về phần Vương Sở Nhiên, cô sinh năm 1999 và được xem là "Lưu Diệc Phi mới" của giới điện ảnh Trung Quốc. Nhiều người đánh giá rằng cô sở hữu khí chất "thần tiên tỷ tỷ" giống với mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp. Sắp tới, Vương Sở Nhiên còn có hai dự án phim quan trọng là "Ngọc Cốt Dao" vai Bạch Tuyết Lộ và Hứa Thấm trong "Khói lửa nhân gian của tôi". Do đó, Vương Sở Nhiên có thể vươn lên hàng tiểu hoa đán 9X hot nhất nhờ những bộ phim này.

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