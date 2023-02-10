Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành'

Sao quốc tế 10/02/2023 17:00

Hiện tại, dàn cast cho bộ phim Khó Dỗ Dành đang nhận được sự quan tâm của các "mọt phim" Cbiz.

Thời gian vừa qua, khi thông tin cuốn tiểu thuyết Khó Dỗ Dành sắp chuyển thể thành phim được đưa ra đã thu về một lượng fan cực khủng, cư dân mạng đã tranh nhau đề cử diễn viên.

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành' - Ảnh 1

Khó Dỗ Dành là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại hiện đại, ngọt sủng của tác giải Trúc Dĩ. Tác phẩm kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Trong khi nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ chịu những cũng rất dũng cảm, thì Tang Diên lại là một chàng trai lạnh lùng, cục súc với tất cả mọi người nhưng chỉ có Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ tính cách ẩn dấu bên trong của chàng trai ấy.

Do quá khứ bị kiểm soát và phải chịu nhiều ấm ức nên đã hình thành nên một Ôn Dĩ Phàm tự ti không dám đối diện với tình cảm của mình. Nỗi trăn trở ấy khiến Ôn Dĩ Phàm bỏ lỡ Tang Diên một lần. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.

Mới đây trên mạng xã hội có tin đồn cái tên sáng giá cho vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm của Khó Dỗ Dành sẽ là Vương Sở Nhiên.

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành' - Ảnh 2

Theo mô tả thiết lập nhân vật thì Ôn Dĩ Phàm cực kỳ xinh đẹp, đường nét cử chỉ còn mang vẻ phong tình. Nhan sắc như thế nhưng khí chất lại ôn nhu, dáng vẻ ôn hòa. Thực tế khi tiếp xúc thì "Tựa như với bất kỳ ai cô cũng đều rất lạnh nhạt, vô cùng khó tiếp cận. Nhìn thì ôn nhu, trên bản chất lại cực kỳ dửng dưng, không có bất cứ điều gì có thể làm cho cô bận tâm. Như xa không thể với tới".

Sinh năm 1999, Vương Sở Nhiên được gọi là "em họ quốc dân", cô có ngoại hình đẹp và khí chất thanh khiết giống Lưu Diệc Phi. Vẻ đẹp thoát tục, cuốn hút của Vương Sở Nhiên nhận được nhiều lời khen của khán giả khi rộ tin cô nàng sẽ đảm nhận vai Ôn Dĩ Phàm trong Khó Dỗ Dành. 

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành' - Ảnh 3

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành' - Ảnh 4

- "Nữ chính quá hợp luôn. Hình như Ôn Dĩ Phàm 1m7 thì phải. Về múa thì cô Nhiên cũng múa nè. Cô Nhiên cũng cao tầm 1m72".

- "Vương Sở Nhiên có khí chất của nữ ngôn tình ấy, kiểu đọc truyện nào xong tưởng tượng toàn ra chị này".

- "Duyệt. Visual đã bổ mắt rồi".

Vương Sở Nhiên sinh tại Thượng Hải, thuở nhỏ, cô sống tại Sơn Đông, quê mẹ. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Từ khi còn niên thiếu, Vương Sở Nhiên đã yêu thích nghệ thuật. Cô học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác.

Vương Sở Nhiên được lòng netizen khi rộ tin đóng vai Ôn Dĩ Phàm trong phim 'Khó dỗ dành' - Ảnh 5

Vương Sở Nhiên ra mắt lần đầu tiên qua bộ phim Tướng Quân Ở Trên (2017) mà cô hợp tác cùng Mã Tư Thuần và Thịnh Nhất Luân. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý quá các phim Côn Lôn Trở Lại (2019) hay Yến Vân Đài (2020). Vương Sở Nhiên còn được coi là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới.

Ngoài Vương Sở Nhiên được cho là đảm nhận vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm thì vai nam chính Tang Diên của bộ Khó Dỗ Dành cũng được cho là đang nhắm đến Trần Phi Vũ. Hiện tại, phía nhà sản xuất bộ phim Khó Dỗ Dành vẫn chưa tung ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến dàn diễn viên trong phim. 

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