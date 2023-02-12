Cuộc sống trong mơ ít ai biết của 'Gia Cát Lượng' Đường Quốc Cường

Đường Quốc Cường chính là một trong những ngôi sao "Tam quốc diễn nghĩa" có được thành công cao nhất.

Theo một số trang báo Trung Quốc đã đưa tin gần đây vợ chồng nam diễn viên Đường Quốc Cường bị bắt gặp lên đường sang Mỹ. Một số người cho rằng nam diễn viên đang sắp sửa di dân sang bên Mỹ ở thì quản lý của anh để phủ nhận vấn đề trên.

Trải qua hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Đường Quốc Cường có sự nghiệp thành công và khả năng kiếm tiền giỏi nên cuộc sống của vợ chồng ông rất sung túc. Nam diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật lối sống giàu có khiến nhiều người cảm thấy mơ ước.

Đường Quốc Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ít ai biết được rằng bản thân dù đang là diễn viên hạng nhất, thù lao đóng phim của Đường Quốc Cường không cao. Nam diễn viên tham gia giới giải trí từ năm 1975. Những năm đầu sự nghiệp, ông chỉ nhận được vài trăm tệ cho mỗi bộ phim.

Khi tham gia Tam quốc diễn nghĩa năm 1990, ông nhận được 250 NDT cho mỗi tập phim. Tổng cộng, Đường Quốc Cường thu được 12.500 NDT tiền cát-xê cho một tác phẩm kéo dài suốt 3 năm.

Tuy nhiên, Đường Quốc Cường vẫn mua được biệt thự, siêu xe nhờ tài vẽ tranh thư pháp. Theo truyền thông, Đường Quốc Cường là nhà thư pháp tiếng tăm tại Trung Quốc. Một bức vẽ của ông kích cỡ nhỏ cũng có giá lên tới 80.000 NDT ( 11.700 USD ).

Cuộc sống của nam diễn viên vô cùng thoải mái với số tiền khủng kiếm được - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Đường Quốc Cường còn đắt quảng cáo. Hơn 40 thương hiệu đã ký hợp đồng hợp tác với nam diễn viên. Nhờ những vai diễn kinh điển như Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa, Đường Quốc Cường được mệnh danh là "đế vương của màn ảnh Hoa ngữ", bên cạnh Ung Chính, Càn Long, Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ...

Đường Quốc Cường sinh ngày 4/5/1952 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 1970, sau khi tốt nghiệp trung học, Đường Quốc Cường gia nhập đoàn kịch nói Thanh Đảo, có năng khiếu cùng với sự chăm chỉ luyện tập suốt năm năm trời, ông trở thành diễn viên cốt cán của đoàn.

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