Điểm mặt những ngôi sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng khả năng diễn xuất lại 'ối giời ơi'

Đường đường là các ngôi sao sở hữu dung mạo tuyệt đẹp nhưng Dương Dương, Lưu Diệc Phi,... vẫn gây thất vọng vì diễn xuất chưa tốt.

Màn ảnh Hoa Ngữ hiện nay có rất nhiều diễn viên có ngoại hình đẹp, nhưng khả năng diễn xuất lại gây tranh cãi dữ dội. Dương Dương Dương Dương - Ảnh: Internet Chẳng phải tự nhiên mà Dương Dương lại bị khán giả gắn mác "bình hoa di động". Dù sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng vạn người mê thế nhưng diễn xuất còn gượng gạo và không tự nhiên vẫn luôn là điểm yếu của nam diễn viên này.

Tuy nhiên, ở những tác phẩm gần đây như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Thả Thính Thiên Hạ,... netizen đã có thể thở phào trước màn thể hiện tiến bộ vượt bậc của anh chàng. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cần một khoảng thời gian dài để chứng mình cho mọi người thấy khả năng diễn xuất của mình đã thực sự thay đổi. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa Ngữ, nhưng cư dân mạng không thể phủ nhận Lưu Diệc Phi là diễn viên có kỹ năng diễn xuất chưa tốt.

Không ít lần mỹ nhân Cbiz bị đánh giá có biểu cảm quá "đơ", quá sượng khi đóng phim. Bằng chứng là cô nàng từng là tâm điểm nhận nhiều chỉ trích từ khán giả khi dù đóng chính nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn còn thua xa một số nhân vật phụ. Dương Dĩnh (Angelababy) Angelababy - Ảnh: Internet Ngay từ khi mới vào nghề, Angelababy đã gây sốt nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, gương mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô nàng là một thứ khiến dân tình mỗi khi nhắc đến đều phải ngao ngán lắc đầu. Nhớ lại lúc đóng Vân Trung Ca bất luận là khóc hay cười, vào tình huống dù ưu sầu buồn bã hay vui vẻ hạnh phúc, biểu cảm trên gương mặt của Angelababy hầu như không hề biến đổi. Điều này đã khiến cô nàng bị chỉ trích rất nhiều ngay khi bộ phim lên sóng.

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