Đang say tình với Lưu Diệc Phi, Lý Hiện bất ngờ gặp họa có nguy cơ sự nghiệp tụt dốc vì điều này?

Lý Hiện gặp phải vận đen đuổi khi 3 dự án đóng phim có nguy cơ bị đắp chiếu vĩnh viễn.

Mới đầu năm 2023, Lưu Diệc Phi và “tình mới” là Lý Hiện đã gây thương nhớ khi hợp tác trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Màn hợp tác ăn ý, chemistry tràn màn hình giúp cặp đôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem, dù phim không nhận được lượng người xem khủng nhưng nhìn chung khả năng diễn xuất của anh vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vừa được khen ngợi vì màn kết đôi với Lưu Diệc Phi chưa lâu, Lý Hiện đã gặp biến lớn. Cụ thể, mới đây Weibo của nữ diễn viên Xuân Hạ đã bị cấm ngôn vì vi phạm pháp luật. Mấu chốt nằm ở chỗ, Lý Hiện đã hợp tác cùng Xuân Hạ trong 3 bộ phim là Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Thôn Ngô Có Tình Người và Luyến Khúc 1980.

Với việc nữ diễn viên đã bị phong sát khả năng công sức của Lý Hiện trong 3 bộ phim trên đều sẽ đổ sống đổ bể và bị đắp chiếu mãi mãi.

Lý Hiện - Ảnh: Internet

Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự tiếc nuối cho Lý Hiện. Tuy không sở hữu gương mặt quá đẹp trai như lứa diễn viên 9x, nhưng Lý Hiện lại được đánh giá là có diễn xuất tốt và có được chỗ đứng nhất định trong làng phim ảnh Cbiz. Dù là vậy thì việc cùng 1 lúc cả 3 bộ phim bị đắp chiếu rõ ràng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của anh chàng này.

Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng cho rằng chuyện này cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ cần sau này vẫn nhận được phim đóng thì vẫn có cơ hội phát triển cao hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-say-tinh-voi-luu-diec-phi-ly-hien-bat-ngo-gap-hoa-co-nguy-co-su-nghiep-tut-doc-vi-ieu-nay-553876.html