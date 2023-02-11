Hậu tin đồn mang thai con của Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba có hành động cực gắt để chấm dứt mọi chuyện

Mới đây nhất nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tuyên bố đâm đơn kiện hơn 30 người tội phỉ báng, nhục mạ cô.

Những ngày vừa qua, thông tin về chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba được đông đảo khán giả quan tâm và leo lên vị trí hot tìm kiếm. Cụ thể, tin đồn nói về việc nữ diễn viên đang mang trong mình đứa con của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Sự việc bắt đầu khi bức ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ở sân bay với chiếc áo rộng và vòng 2 to bất thường, điều đó đã làm dấy lên tin đồn mỹ nhân 9X đang mang thai.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet Netizen lần lượt đưa ra những luận điểm chứng mình cho thông tin trên là đúng như việc cô nàng không góp mặt tại bất cứ sự kiện nào thứ tháng 6 năm ngoái. Thậm chí một số sự kiện được cho là có sự góp mặt của mỹ nhân này cũng bị hủy bỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hợp tác trong Hạnh phúc trong tầm tay. Cặp đôi từng nhiều lần bị vướng tin đồn hẹn hò song chưa một lần tiếng xác nhận.

Nữ diễn viên đang bị đồn mang thai - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, việc một phóng viên giải trí công khai chúc mừng Hoàng Cảnh Du "lên chức" càng khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao trước tin đồn mang thai của nữ minh tinh. Đối diện với những tin đồn, sáng 10/2, phía công ty của Địch Lệ Nhiệt Ba đã ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô. "Internet không nằm ngoài vòng pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người vi phạm", người đại diện thông báo. Trong số những cá nhân sắp bị kiện, blogger Dương Dương là người trực tiếp tung tin đồn. Người này chia sẻ hình ảnh của Nhiệt Ba, phát hiện cô mặc áo rộng, chỉ chụp phần trên cơ thể hoặc khéo léo che bụng bằng túi xách... và khẳng định diễn viên mang thai với tài tử Hoàng Cảnh Du.

Tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận hơn 10 triệu lượt đọc Loạt tin tức liên quan đến việc Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-on-mang-thai-con-cua-hoang-canh-du-ich-le-nhiet-ba-co-hanh-ong-cuc-gat-e-cham-dut-moi-chuyen-554893.html