Muốn vươn tầm sao quốc tế, Địch Lệ Nhiệt Ba được khuyên nên xuất ngoại

Sao quốc tế 10/02/2023 17:30

Địch Lệ Nhiệt Ba được khuyên nên xuất ngoại để giúp sự nghiệp bay cao hơn nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng là có gương mặt đẹp xuất thần hiếm có trong Cbiz. Sinh ra ở vùng đất Tân Cương nổi tiếng nhiều mĩ nhân, nét đẹp của cô nàng được nhận xét là rất phù hợp với điện ảnh. 

Muốn vươn tầm sao quốc tế, Địch Lệ Nhiệt Ba được khuyên nên xuất ngoại - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, bức hình chụp Địch Lệ Nhiệt Ba đọ sắc cùng dàn mĩ nhân bên trời Tây khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì quá nổi bật. 

Tuy ngồi giữa hai ngôi sao quốc tế nhưng có thể thấy Nhiệt Ba không hề bị lép vế. Ngoài sống mũi cao thẳng, đôi mắt to, nữ diễn viên còn nổi bật với thần thái đỉnh cao và khí chất hơn người. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cô nàng nên mạnh dạng xuất ngoại sang trời Tây để nâng cao sự nghiệp của mình. 

Muốn vươn tầm sao quốc tế, Địch Lệ Nhiệt Ba được khuyên nên xuất ngoại - Ảnh 2
 Cô nàng nổi bật trong một sự kiện bên trời Tây - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba “lên như diều gặp gió”, liên tục trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Dù gặp phải nhiều chỉ trích từ cư dân mạng về khả năng diễn xuất nhưng netizen cho rằng điều này có thể cải thiện nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba xuất ngoại và được học hỏi kỹ năng bên đó. 

Đơn cử có thể kể đến như một số trường hợp Thành Long hay Dương Tử Quỳnh khi đều có thành công vượt trội ở bên trời Tây và trở thành một trong những tượng đài điện ảnh ở Cbiz. 

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