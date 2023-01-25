Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất

Sao quốc tế 25/01/2023 16:33

Dưới đây là tổng hợp một số hạt sạn lớn trên phim ảnh Trung Quốc.

Là một trong những quốc gia có trình độ sản xuất phim ảnh cao nhất tại khu vực nhưng màn ảnh Hoa ngữ cũng không ít lần để lộ ra khuyết điểm của mình. Kể cả là bộ phim có mức sản xuất cực khủng và được chăm chút kỹ lưỡng trong mọi khung hình cũng không tránh khỏi việc vướng phải những sai sót, dưới đây là sẽ là một trong số những trường hợp đó. 

Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất - Ảnh 1
 

Trường hợp đầu tiên là trong một cảnh phim cổ trang có phân đoạn về danh sách được liệt kê trên giấy. Thế nhưng điều gây chú ý ở phân cảnh này là giấy lại có viết băng vệ sinh, chi tiết này ngay lập tức khiến fan chú ý và không khỏi phần bật cười bởi hạt sạn to đùng này của đoàn làm phim. 

Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất - Ảnh 2
Bức tường giả bị phát hiện trong phim - Ảnh: Internet

Trong một cảnh của Cá Mực Hầm Mật do Dương TửLý Hiện đóng chính cũng đã khiến khán giả không khỏi bật cười khi biệt thự của Hàn Thương Ngôn trên phim vốn xa hoa lộng lẫy nhưng sự thật lại được dựng lên bởi những chiếc tường giả. 

Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong một cảnh quay của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nhân vật Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba diễn hăng say đến nỗi áo rách nách cũng không hề hay biết. Tuy nhiên, lối diễn hăng say của cô nàng lại được khán giả nhận xét là rất đáng yêu và có tâm.

Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông

Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông

Truyền thông Cbiz mới đây đã tiết lộ thú vị về cách hành xử của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh khi hợp tác với nhau.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Lý Hiện sao Châu Á sao Hoa ngữ

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