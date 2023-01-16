Hậu tin đồn ở ẩn sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên sân khấu mới với nhan sắc nữ thần khiến netizen phát sốt

Sao quốc tế 16/01/2023 19:45

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba thêm một lần nữa khiến fan xứ Trung mê mệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ nhiều tài năng, cô sinh ngày 3/6/1992 tại Tân Cương - Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn kết hợp với tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Cũng nhờ vẻ đẹp của mình nên sự nghiệp của cô nàng cũng có phần dễ dàng hơn một số người khi rất nhiều nhà sản xuất chọn mỹ nhân này làm nữ chính cho phim của mình. 

Hậu tin đồn ở ẩn sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên sân khấu mới với nhan sắc nữ thần khiến netizen phát sốt - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ đẹp độc lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba là 1 trong những mỹ nhân nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cô nàng được đánh giá là tiểu Hoa đán thế hệ 9X hot nhất Cbiz, chính vì vậy nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. 

Hậu tin đồn ở ẩn sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên sân khấu mới với nhan sắc nữ thần khiến netizen phát sốt - Ảnh 2
Mỹ nhân tân cương bị đồn mang thai với bạn diễn Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, các fan Trung Quốc đang rầm rộ tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và chuẩn bị ra nước ngoài để sinh con. Tin đồn mỹ nữ Tân Cương mang thai còn chưa kịp lắng xuống, nghi vấn bố của đứa trẻ là nam diễn viên Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục khiến dân tình dậy sóng. Anh là bạn diễn cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba, từng hợp tác với người đẹp trong dự án truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020). Hiện, đại diện của cả 2 nghệ sĩ đều chưa đưa ra bình luận về tin đồn này.

Hậu tin đồn ở ẩn sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên sân khấu mới với nhan sắc nữ thần khiến netizen phát sốt - Ảnh 3
Diện mạo xinh đẹp của cô nàng trên sân khấu mới đây - Ảnh: Internet

Ngay lập tức cô nàng đã có lời đáp trả nhanh chóng để đập tan tin đồn đang mang thai khi xuất hiện tại chương trình, phòng làm việc của cô cũng tung ảnh cho thấy tạo hình đẹp mắt. Diện đồ ấm áp với áo len, đầm ngắn, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe sắc rực rỡ với đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng sáng. Nữ diễn viên xinh từ trên sân khấu tới ảnh studio, bảo sao fan không mê mẩn cho được. 

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