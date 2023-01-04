Bị đồn ra nước ngoài sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba phản ứng gay gắt sẵn sàng dùng đến pháp luật nếu còn ai thêu dệt sai sự thật

Sao quốc tế 04/01/2023 12:02

Phía đại diện của mỹ nhân tân cương cho biết sẽ làm việc đến cùng nếu ai đó tuyên bố không đúng về Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trước nhiều tin đồn không hay về Địch Lệ Nhiệt Ba thời gian gần đây như đi cùng bạn trai hay có thai, phòng làm việc của nữ diễn viên nổi tiếng đã chính thức lên tiếng. 

Theo đó, nguyên văn được dịch ra như sau: "Gần đây, có một số kẻ tạo tin đồn nhảm đã lan truyền một lượng lớn những thông tin không có thật về Địch Lệ Nhiệt Ba với nội dung đầy ác ý. Điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba".

Bị đồn ra nước ngoài sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba phản ứng gay gắt sẵn sàng dùng đến pháp luật nếu còn ai thêu dệt sai sự thật - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Chưa hết, phía đại diện của cô nàng còn sẵn sàng dùng đến pháp luật nếu việc này không dừng lại. Có thể thấy, sau nhiều tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, nữ diễn viên đã có động thái vô cùng mạnh mẽ nhằm bảo vệ bản thân trước sóng gió. 

Bị đồn ra nước ngoài sinh con, Địch Lệ Nhiệt Ba phản ứng gay gắt sẵn sàng dùng đến pháp luật nếu còn ai thêu dệt sai sự thật - Ảnh 2
Cô nàng cảm thấy khó chịu trước thông tin không đúng sự thật về mình - Ảnh: Internet

Trước đó, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai. Cụ thể, mạng xã hội lan truyền thông tin một sao nữ tuyến đầu, ở độ tuổi 30 sẽ sinh con vào năm 2023. Điều này càng được củng cố khi dạo gần đây mỹ nhân tân cương hầu như không xuất hiện tại các sự kiện lớn nào, cô nàng dường như nói không với truyền thông. 

Chính vì vậy không ít người đã tin rằng phải chăng nữ diễn viên đang thực sự mang thai nhưng như những gì phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã phát biểu ở trên có thể thấy mỹ nhân này chỉ đang tạm nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình mà thôi. 

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