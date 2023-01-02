Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp

Sao quốc tế 02/01/2023 20:27

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống.

Cụ thể, trong khoảng giai đoạn gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba không còn xuất hiện nhiều tại các sự kiện cũng như tham gia đóng phim. Cô nàng dường như cắt đứt liên lạc với ngoài, cũng chính điều này đã lộ lên thông tin cho rằng nữ diễn viên hiện đang có thai và muốn nghỉ ngơi để sinh nở.

Tuy nhiên, sau cùng không cần phải lên tiếng thanh minh mỹ nhân Tân Cương đã tự tay post lên tấm hình khoe body siêu xịn ở tuổi 30 để chứng minh bản thân chỉ là đang muốn nghỉ ngơi chứ không hề có chuyện sinh con như báo đồn thổi. 

Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Chuyện mới còn chưa kịp lắng xuống, cô nàng tiếp tục vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống khi mới đây một đoạn video quay quảng cáo của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được đăng tải. Ngay lập tức, nhiều người đã tinh ý nhận ra bóng lưng trong đoạn quảng cáo lại không phải nàng mỹ nữ Tân Cương. Cư dân mạng mỉa mai cô nàng không kính nghiệp dù nhận mức lương cực kỳ cao. Hiện sự việc đang tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng.

Các fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc cô nàng sử dụng thế thân là do phía nhà sản xuất yêu cầu. Dù sở hữu nhân hình cực đẹp, tuy nhiên nàng mỹ nữ Tân Cương dạo này lại quá gầy dẫn đến xương cánh bướm nhô cao hơn nữa. Việc này có thể không hợp thị hiếu của một bộ phận khác giả nên đã tiến hành đổi người. Thế nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng không đồng ý với lời giải thích này.

Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp - Ảnh 2
Bức hình khiến cô nàng nhận gạch đá - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp qua một vai diễn nhỏ trong bộ phim A Na Nhĩ Hán năm 2013. Nhờ sở hữu nhan sắc kiều diễm, cô được mệnh danh là bông hoa tuyết tới từ Tân Cương.

Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp - Ảnh 3
 

Hoạt động nghệ thuật 9 năm, nữ diễn viên không được đánh giá cao về thực lực. Nhiều nhà phê bình phim thừa nhận nếu không có ngoại hình đẹp, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không đủ giúp cô có vị trí cao ở showbiz. Hiện, cô là nữ diễn viên Tân Cương đắt show và được o bế nhất. 

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