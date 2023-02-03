Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị'

Sao quốc tế 03/02/2023 11:49

Netizen xứ Trung tỏ ra hào hứng khi hay tin Dương Dương tái hợp Địch Lệ Nhiệt Ba trong một chương trình thực tế sắp tới.

Có dịp nên duyên cùng nhau trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, lên sóng vào mùa hè năm 2021, cho đến nay, Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang là một trong những cặp đôi được đẩy thuyền đến với nhau nhiều nhất tính đêm thời điểm hiện tại. 

Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị' - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Không chỉ ăn ý trên phim ảnh, ở ngoài đời cả 2 từng không ít lần khiến các fan phấn khích trước các hành động thân mật với nhau. Thậm chí cặp đôi còn bị bắt gặp khoảnh khắc mặc đồ đôi khiến netizen cho rằng 2 người đang bí mật hẹn hò nhưng sau cùng thì vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể xác nhận điều này. 

Hậu Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, khán giả đều vô cùng mong mỏi vào một ngày Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác nhiều hơn trong các dự án sau này. Và có vẻ như, ước mong của fan đã trở thành sự thật. Bởi theo một số thông tin từ báo Trung Quốc, 2 ngôi sao này sẽ góp mặt tại một chương trình thực tế. 

Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị' - Ảnh 2

Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị' - Ảnh 3
 Khán giả tỏ ra phấn khích trước thông tin cả 2 sắp sửa tái ngộ trong một chương trình - Ảnh: Internet

Không những vậy, khi phía chương trình úp mở hình ảnh dàn khách mới với chiếc bóng của họ, netizen đã tinh mắt nhận ra ngay được hai trong số những nhân vật tham gia show Bây Giờ Xuất Phát Thôi! có Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. 

 

Dù chưa thể đẩy thuyền cả 2 đến với nhau thành công nhưng với việc được nhìn thấy cặp đôi xuất hiện trong cùng màn ảnh một lần nữa cũng là điều khiến fan tỏ ra vui mừng và phấn khích không ngớt. 

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