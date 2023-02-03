Có dịp nên duyên cùng nhau trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh , lên sóng vào mùa hè năm 2021, cho đến nay, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang là một trong những cặp đôi được đẩy thuyền đến với nhau nhiều nhất tính đêm thời điểm hiện tại.

Không chỉ ăn ý trên phim ảnh, ở ngoài đời cả 2 từng không ít lần khiến các fan phấn khích trước các hành động thân mật với nhau. Thậm chí cặp đôi còn bị bắt gặp khoảnh khắc mặc đồ đôi khiến netizen cho rằng 2 người đang bí mật hẹn hò nhưng sau cùng thì vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể xác nhận điều này.

Hậu Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, khán giả đều vô cùng mong mỏi vào một ngày Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác nhiều hơn trong các dự án sau này. Và có vẻ như, ước mong của fan đã trở thành sự thật. Bởi theo một số thông tin từ báo Trung Quốc, 2 ngôi sao này sẽ góp mặt tại một chương trình thực tế.