Tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận hơn 10 triệu lượt đọc

Loạt tin tức liên quan đến việc Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Mới đây theo trang báo uy tín Trung Quốc cho biết từ khóa tên của Địch Lệ Nhiệt Ba leo thẳng vị trí đầu hot search Weibo bảng giải trí với hơn 10 triệu lượt truy cập. Cụ thể, hàng loạt tin tức đều xoay quanh đến chủ đề của cô nàng đang mang thai và Hoàng Cảnh Du chính là cha của đứa trẻ.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần vướng tin yêu đương sau khi hợp tác trong tác phẩm truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay. Trong phim, hai ngôi sao sinh năm 1992 có nhiều cảnh quay lãng mạn, ngọt ngào. Chưa hết, cặp đôi còn bị soi ra những khoảnh khắc trên mức đồng nghiệp tại hậu trường.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể, hai diễn viên bị tung bằng chứng đeo vòng cổ đôi, thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc là "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương. Trong bài phỏng vấn, hai diễn viên từng đề cập đến mẫu người lý tưởng của bản thân giống đối phương.

Sau khi thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc tối 9/2, nguồn tin từ blogger nhấn mạnh tin mang thai là giả nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du phát triển mối quan hệ yêu đương là thật.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Hồi tháng 1, sao nữ Em là niềm kiêu hãnh của anh bị đồn sang nước ngoài sinh con vì cô thường diện áo khoác dày quá khổ tại sân bay. Cũng trong thời điểm đó cô nàng dường như vắng mặt hoàn toàn tại các sự kiện cũng như đóng phim mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là diễn viên hạng A nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành... Mỹ nhân 30 tuổi có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng cao cấp, luôn được săn đón ở các sự kiện. Diễn viên vướng tin hẹn hò với nhiều tài tử như Hoàng Cảnh Du, Dương Dương...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-ich-le-nhiet-ba-ang-mang-thai-nhan-hon-10-trieu-luot-oc-554677.html