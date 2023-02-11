Thêm 2 diễn viên nổi tiếng Cbiz gia nhập hội bị phong sát

Xuân Hạ và Trần Du Tiệp là 2 diễn viên mới nhất lọt vào danh sách những nghệ sĩ Cbiz bị cấm sóng vĩnh viễn.

Mới đây nhất, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc có động thái xử phạt hai nữ diễn viên là Xuân Hạ và Trần Du Tiệp. Họ bị khóa tài khoản trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất nước này. Xuân Hạ Xuân Hạ - Ảnh: Internet Theo trang báo úy tín xứ Trung cho biết, Xuân Hạ bị chặn quyền phát ngôn, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội vào ngày 7/2. Sina, công ty sở hữu Weibo, cho biết khóa tài khoản chính thức của Xuân Hạ trên nền tảng truyền thông xã hội của mình vì cô vi phạm chính sách về "pháp luật và các quy định liên quan".

Trước khi bị cấm, vào tháng 11/2022, nữ diễn viên có những bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hành đồng của cô nàng đã bị lên án dữ dội và ngay sau đó Xuân Hạ đã vộng vàng xóa đi bài đăng. Cụ thể, hành động công khai khóa tài khoản mạng xã hội của Xuân Hạ là tín hiệu từ cơ quan chức năng cho thấy nữ nghệ sĩ vướng phải tai tiếng lớn, đã bị cấm vận sự nghiệp vì hành vi phát tán thông điệp tiêu cực. Trước thông tin này ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc cho cô nàng bởi cô đang có sự nghiệp tương đối thành công nhưng lại tự tay đạp đổ chỉ vì những phút bất đồng thiếu suy nghĩ.

Xuân Hạ sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2013. Năm 2014, cô vượt qua 200 ứng viên để nhận vai nữ chính trong bộ phim tâm lý hình sự Đạp huyết tầm mai. Tác phẩm dựa trên vụ án giết người có thật (nạn nhân là một gái gọi 16 tuổi) xảy ra ở Hong Kong năm 2008. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, cô đã giành được giải Kim Tượng cho Nữ diễn viên xuất sắc vào năm 2016. Thành tích này giúp Xuân Hạ trở thành diễn viên 9X đầu tiên giành giải Ảnh hậu Kim Tượng. Từ đó, cô có bước tiến dài trong sự nghiệp, trở thành con cưng của giới làm phim và thương hiệu danh tiếng ở Trung Quốc. Trần Du Tiệp Trần Du Tiệp - Ảnh: Internet Chung số phận với Xuân Hạ là nữ diễn viên Trần Du Tiệp. Cô bị khóa trang cá nhân "vĩnh viễn". Cũng theo báo Trung Quốc, Trần Du Tiệp dính lỗi rất nặng. Không chỉ bị mất quyền phát ngôn, Du Tiệp còn bị phong sát hoàn toàn sự nghiệp. Một số nguồn tin cho biết Trần Du Tiệp bị cơ quan quản lý thanh trừng vì phạm pháp. Cô nàng đã bị bắt và đang tạm giữ để tiếp tục điều tra với các tội trạng có liên quan. Trần Du Tiệp sinh năm 1999, là diễn viên trẻ chuyên đóng vai phụ ở showbiz Trung Quốc. Bê bối của Du Tiệp khiến đoàn phim Phục cổ thần thám chìm sâu trong khủng hoảng. Năm 2021, họ gánh tổn thất nặng nề vì nam chính Trương Triết Hạn vướng bê bối chính trị và bị cấm sóng vĩnh viễn. Sau khi để Trương Diệu thay thế Trương Triết Hạn ghi hình, nay ê-kíp lại phải loay hoay xử lý vai diễn của Trần Du Tiệp.

Động thái của Hoàng Cảnh Du về tin đồn tình ái với Địch Lệ Nhiệt Ba Ngay sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, phía Hoàng Cảnh Du cũng khẳng định những lời đồn thổi trên mạng xã hội rằng "tuyệt đối sai sự thật".

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