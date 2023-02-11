Động thái của Hoàng Cảnh Du về tin đồn tình ái với Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 11/02/2023 16:30

Ngay sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, phía Hoàng Cảnh Du cũng khẳng định những lời đồn thổi trên mạng xã hội rằng "tuyệt đối sai sự thật".

Những ngày gần đây, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của cô và tài tử Hoàng Cảnh Du cũng được công chúng quan tâm. Ngay sau đó, phía công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô. Trong bản danh sách dài 9 trang liệt kê 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh của nữ diễn viên từ năm 2021.

"Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thời đề nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm", công ty đại diện cho Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng.

Động thái của Hoàng Cảnh Du về tin đồn tình ái với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Mới đây, phía Hoàng Cảnh Du cho biết thông tin nam diễn viên có con với Địch Lệ Nhiệt Ba là "cực kỳ xúc phạm, bôi nhọ danh dự và hình ảnh nghệ sĩ trắng trợn". Để triệt để bác bỏ đàm tiếu của dư luận, công ty quản lý quyết định khởi kiện những người đăng tải và lan truyền tin tức sai sự thật về đời tư của Hoàng Cảnh Du.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho người cố ý tung tin thất thiệt. Luật sư đang thu thập chứng cứ và chuẩn bị đơn kiện. Không gian mạng không nằm ngoài vòng pháp luật", đại diện Hoàng Cảnh Du chia sẻ.

Động thái của Hoàng Cảnh Du về tin đồn tình ái với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Hoàng Cảnh Du xuất hiện từ năm 2020, khi họ hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay. Hai ngôi sao sinh năm 1992 lộ nhiều bằng chứng quan hệ thân mật. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật".

Đầu năm nay, những tin đồn xoay quanh chuyện hẹn hò của cả hai vẫn liên tiếp được tung ra. Đỉnh điểm là vào tối 10/2, paparazzi Dương Dương thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du. Vụ việc nóng đến mức có hơn 10 triệu người theo dõi tin tức liên quan đến đời sống tình cảm của hai nghệ sĩ.

Theo QQ, tin đồn đời tư của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "leo thang" là vì mỹ nhân Tân Cương bất ngờ ngừng đóng phim, xuất hiện trên sóng truyền hình hơn nửa năm qua và sử dụng lại hình ảnh cũ để làm truyền thông. Hơn nữa, công ty quản lý Gia Hành cũng bị đánh giá chậm chạp trong việc phản ứng với tin tiêu cực liên quan đến Nhiệt Ba. Vì vậy, phía đại diện, thậm chí đích thân Địch Lệ Nhiệt Ba đã phủ nhận tất cả nhiều lần nhưng công chúng vẫn bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa nữ diễn viên và người tình tin đồn.

Tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận hơn 10 triệu lượt đọc

Tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận hơn 10 triệu lượt đọc

Loạt tin tức liên quan đến việc Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

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