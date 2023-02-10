Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ảnh bầu bí giữa tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du

Trang Sinchew đưa tin, từ khóa " Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" đã leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng các chủ đề được bàn luận nhiều nhất vào tối ngày 9/2 vừa qua. Đã gần 8 tháng, nữ diễn viên đến từ Tân Cương đã không tham dự bất kỳ sự kiện nào và cũng không xuất hiện tại các trường quay phim.

Trước đó, tại một sự kiện được diễn ra vào đầu năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với hình ảnh khá giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, không sơn móng tay khác với hình ảnh lộng lẫy của các nghệ sĩ khác cùng xuất hiện.

Việc "bốc hơi" trong suốt thời gian dài như vậy làm dấy lên tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì mang thai con của Hoàng Cảnh Du. Hai người được cho là yêu đương kể từ sau khi hợp tác trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.

Bức ảnh được cho là chụp Địch Lệ Nhiệt Ba khi mang bầu, thời điểm chụp được cho là năm ngoái - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bộ ảnh mừng Tết Nguyên Đán mà công ty của nữ diễn viên đăng tải bị netizen phát hiện là đã được chụp từ cách đây đã lâu. Những hình ảnh mà "người đẹp Tân Cương" chụp gần đây cũng chỉ chụp nửa phần thân trên hoặc là che đi vòng 2 của mình.

Trong một diễn biến khác, vào trưa ngày 10/2, phía Công ty Truyền thông Gia Hành - đơn vị chủ quản của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đăng tải văn bản có mộc đỏ chính thức. Đây được xem là động thái "đanh thép" để bảo vệ nữ nghệ sĩ trước loạt tin đồn bủa vây.

Theo đó, Công ty Truyền thông Gia Hành thông qua văn bản này tuyên bố sẽ khởi kiện 31 cá nhân kèm theo 23 công ty khác, bao gồm cả blogger tuyên bố biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhờ vào "giác quan thứ 7" và một blogger khác đã đăng thư tay xin lỗi nữ diễn viên.

Ngoài ra, phía đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba còn bày tỏ thái độ cứng rắn, quyết định sẽ không nhân nhượng vì sự việc này đã xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của nữ nghệ sĩ. Đồng thời, họ cũng thông tin đến công chúng quá trình những vụ kiện trong 3 năm qua và tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng.