Phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng phản hồi thông tin cô mang bầu, chính thức khởi kiện hàng loạt người liên quan

Trước hàng loạt tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai, công ty chủ quản của cô đã đưa ra thông báo chính thức về sự việc này.

Vào ngày 9/2 vừa qua, hàng loạt các blogger trên nền tảng Weibo đã đăng tải thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, thậm chí tiết lộ cô đã mang thai. Những tin đồn này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nữ diễn viên người Tân Cương.

Đến trưa hôm nay, ngày 10/2, phía Công ty Truyền thông Gia Hành - đơn vị chủ quản của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đăng tải văn bản có mộc đỏ chính thức. Đây được xem là động thái "đanh thép" để bảo vệ nữ nghệ sĩ trước loạt tin đồn bủa vây.

Theo đó, Công ty Truyền thông Gia Hành thông qua văn bản này tuyên bố sẽ khởi kiện 31 cá nhân kèm theo 23 công ty khác, bao gồm cả blogger tuyên bố biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai nhờ vào "giác quan thứ 7" và một blogger khác đã đăng thư tay xin lỗi nữ diễn viên.

Ngoài ra, phía đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba còn bày tỏ thái độ cứng rắn, quyết định sẽ không nhân nhượng vì sự việc này đã xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của nữ nghệ sĩ. Đồng thời, họ cũng thông tin đến công chúng quá trình những vụ kiện trong 3 năm qua và tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng.

Trước đó, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò và mang thai với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du liên tục được lan truyền trên mạng xã hội. Công chúng quan tâm đặc biệt vào thông tin này vì đã lâu rồi "người đẹp Tân Cương" không tham gia vào các hoạt động giải trí. Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện những hình ảnh gần đây về nữ diễn viên được cô và phòng làm việc đăng tải cũng chỉ là những bức ảnh cũ, đã được chụp trước đây.

Không 'dụ' được Dương Mịch đóng Kiều Tàng, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đưa lên thớt' thay thế đàn chị? Hành động được cho là ép Địch Lệ Nhiệt Ba đóng Kiều Tàng của công ty Gia Hành đã nhận về sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-lam-viec-cua-ich-le-nhiet-ba-len-tieng-phan-hoi-thong-tin-co-mang-bau-chinh-thuc-khoi-kien-hang-loat-nguoi-lien-quan-554631.html