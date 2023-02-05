Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 05/02/2023 09:19

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng 3 từ để miêu tả về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Trung Quốc.

Xuất hiện trong chương trình Keep Running, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng 3 từ để miêu tả về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Trung Quốc. Cụ thể, khi vừa mới đến với showbiz, nữ diễn viên đã miêu tả bản thân là tinh nghịch, lém lỉnh, kì lạ và hoạt bát. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng ba từ nhạy cảm, hay lo lắng và quá hiểu chuyện để nói về bản thân sau 7 năm hoạt động nghệ thuật.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1

Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Cô quyết định nghỉ ngơi sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật để duy trì tên tuổi. Trong 7 tháng qua, người đẹp sinh năm 1992 vắng bóng trong showbiz. Cô không đóng phim hay dự bất kỳ sự kiện thảm đỏ nào. Việc đột ngột ở ẩn của Địch Lệ Nhiệt Ba khi danh tiếng đang ở đỉnh cao khiến nữ diễn viên vướng không ít những tin đồn không hay.

Ngoài đóng phim, cô phải thực hiện lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động khác nhau như biểu diễn, ghi hình show giải trí, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại và lễ trao giải. Việc chạy theo lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục di chuyển qua các thành phố của Trung Quốc mỗi ngày khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị vắt kiệt sức.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc, là nữ diễn viên kiêm người mẫu. Năm 2013, Nhiệt Ba khởi đầu sự nghiệp diễn xuất trong vai nữ chính trong phim truyền hình A Na Nhi Hãn. Năm 2017, cô xuất hiện trong phim Ngạo Kiều và Định Kiến, phim cũng làm danh tiếng của cô không ngừng được nâng lên.

Sau dự án này, nữ diễn viên có thêm hàng loạt dự án nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Em là niềm kiêu hãnh của anh... Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt được nhận định là có vị thế ngôi sao đỉnh lưu với lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng hot nhất, có giá trị thương mại cao nhất. Ngoài ra, người đẹp khắt khe hơn với khâu lựa chọn kịch bản, chỉ muốn nhận vai diễn phù hợp và mới lạ để tạo ra sản phẩm chất lượng. Vì vậy, cô muốn chờ đợi vai diễn thuộc về mình, thay vì nóng vội quyết định và cưỡng cầu bản thân vào điều không phù hợp như trước đây.

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Dự kiến lên sóng vào năm 2023, "Trường tương tư" của Dương Tử và "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là hai dự án phim được mong đợi nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba phim của Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba nhất quyết không mua nhà dù sở hữu khối tài sản 'khủng'

Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba nhất quyết không mua nhà dù sở hữu khối tài sản 'khủng'

Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị'

Rộ tin Dương Dương xác nhận hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, fan couple quắn quít đẩy thuyền 'tới thôi 2 anh chị'

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Địch Lệ Nhiệt Ba được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi

Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất

Tổng hợp những hạt sạn ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc: Địch Lệ Nhiệt Ba số nhọ nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái