Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng 3 từ để miêu tả về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Trung Quốc.

Xuất hiện trong chương trình Keep Running, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng 3 từ để miêu tả về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Trung Quốc. Cụ thể, khi vừa mới đến với showbiz, nữ diễn viên đã miêu tả bản thân là tinh nghịch, lém lỉnh, kì lạ và hoạt bát. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng ba từ nhạy cảm, hay lo lắng và quá hiểu chuyện để nói về bản thân sau 7 năm hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Cô quyết định nghỉ ngơi sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật để duy trì tên tuổi. Trong 7 tháng qua, người đẹp sinh năm 1992 vắng bóng trong showbiz. Cô không đóng phim hay dự bất kỳ sự kiện thảm đỏ nào. Việc đột ngột ở ẩn của Địch Lệ Nhiệt Ba khi danh tiếng đang ở đỉnh cao khiến nữ diễn viên vướng không ít những tin đồn không hay. Ngoài đóng phim, cô phải thực hiện lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động khác nhau như biểu diễn, ghi hình show giải trí, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại và lễ trao giải. Việc chạy theo lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục di chuyển qua các thành phố của Trung Quốc mỗi ngày khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị vắt kiệt sức.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc, là nữ diễn viên kiêm người mẫu. Năm 2013, Nhiệt Ba khởi đầu sự nghiệp diễn xuất trong vai nữ chính trong phim truyền hình A Na Nhi Hãn. Năm 2017, cô xuất hiện trong phim Ngạo Kiều và Định Kiến, phim cũng làm danh tiếng của cô không ngừng được nâng lên. Sau dự án này, nữ diễn viên có thêm hàng loạt dự án nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Em là niềm kiêu hãnh của anh... Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt được nhận định là có vị thế ngôi sao đỉnh lưu với lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng hot nhất, có giá trị thương mại cao nhất. Ngoài ra, người đẹp khắt khe hơn với khâu lựa chọn kịch bản, chỉ muốn nhận vai diễn phù hợp và mới lạ để tạo ra sản phẩm chất lượng. Vì vậy, cô muốn chờ đợi vai diễn thuộc về mình, thay vì nóng vội quyết định và cưỡng cầu bản thân vào điều không phù hợp như trước đây.

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023? Dự kiến lên sóng vào năm 2023, "Trường tương tư" của Dương Tử và "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là hai dự án phim được mong đợi nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-mieu-ta-ve-ban-than-sau-7-nam-gia-nhap-lang-giai-tri-hoa-ngu-552608.html