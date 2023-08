Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

"Trường tương tư" là bộ phim đã được khởi quay do Dương Tử đóng chính. Tác phẩm được dự kiến ra mắt 2023. Trước đó, ở "Trầm vụn hương phai", Dương Tử không gây được ấn tượng mạnh khi diễn xuất và tạo hình của cô liên tục bị chê bai. Đặc biệt, phim đã chính thức cán mốc 1,5 triệu lượt đăng ký xem trước. Đây là một con số lớn đối với một dự án vừa đóng máy cách đây không lâu.

So với "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba, phim của Dương Tử chưa bằng (phim đang ở mốc 2 triệu người đăng ký xem trước). Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ đánh giá, rất có thể "Trường tương tư" sẽ đuổi kịp khi mà dự án "An Lạc truyện" đang im hơi lặng tiếng, không truyền thông rầm rộ như trước.