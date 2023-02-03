Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Dự kiến lên sóng vào năm 2023, "Trường tương tư" của Dương Tử và "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba đang là hai dự án phim được mong đợi nhất.
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"Trường tương tư" là bộ phim đã được khởi quay do Dương Tử đóng chính. Tác phẩm được dự kiến ra mắt 2023. Trước đó, ở "Trầm vụn hương phai", Dương Tử không gây được ấn tượng mạnh khi diễn xuất và tạo hình của cô liên tục bị chê bai. Đặc biệt, phim đã chính thức cán mốc 1,5 triệu lượt đăng ký xem trước. Đây là một con số lớn đối với một dự án vừa đóng máy cách đây không lâu.
So với "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba, phim của Dương Tử chưa bằng (phim đang ở mốc 2 triệu người đăng ký xem trước). Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ đánh giá, rất có thể "Trường tương tư" sẽ đuổi kịp khi mà dự án "An Lạc truyện" đang im hơi lặng tiếng, không truyền thông rầm rộ như trước.
Tuy nhiên, bộ phim này cũng được xem là con "át chủ bài" không chỉ của Dương Tử mà còn với dàn sao nam đóng chung như Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Nếu bộ phim hot và được khán giả đánh giá cao thì vị thế của Dương Tử sẽ được củng cố hơn.
Bên cạnh đó, đây là cơ hội để các sao nam tăng thêm thương hiệu cá nhân. Bởi trước đó, từng có không ít diễn viên "một bước lên hương" chỉ nhờ chọn được vai diễn và phim tốt.
Phim lấy bối cảnh thời thượng cổ, con gái của hoàng đế Hiên Viên là Vương Cơ đã mang con gái của mình là Cao Tân Cửu Dao nhờ Vương Mẫu ở Ngọc Sơn nuôi dưỡng. Tuy nhiên, bà mất trong cuộc đại chiến của hoàng đế Hiên Viên và Xi Vưu Thần Nông. Cửu Dao không đợi được người thân đến đón, nảy sinh hiểu lầm với phụ thân, trốn khỏi Ngọc Sơn, trải qua nhiều trắc trở cuối cùng giả trang nam tử mai danh ẩn tích làm một đại phu nhỏ.
Cửu Dao thông minh hiền lành, thẳng thắn, đáng yêu, tình cờ cứu Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh sau đó cũng thầm lặng yêu Cửu Dao. Yêu quái chín đầu Tương Liễu vô tình phát hiện Cửu Dao có thể giúp mình chữa trị vết thương, nhiều lần cướp đoạt nàng rồi dần dần cũng có tình cảm với Cửu Dao.
Sau đó, Cửu Dao được Chuyên Húc tìm thấy, đưa nàng trở lại bên cạnh phụ thân Tuấn Đế, giải thích hiểu lầm năm xưa. Cửu Dao mạo hiểm trợ giúp Chuyên Húc giành lại ngai vàng của Hiên Viên. Trước tình yêu của Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu, nàng dứt khoát lựa chọn tình yêu với quốc gia, thực hiện ước nguyện khôi phục quốc gia của mẫu thân. Tương Liễu vì cứu Cửu Dao mà chết, Cửu Dao đau buồn, cùng Đồ Sơn Cảnh quy ẩn.