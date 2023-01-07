Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba 'ở ẩn' suốt 7 tháng qua

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chia sẻ lí do mình không xuất hiện một thời gian.

Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc top sao hạng A được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên dạo gần đây nữ diễn viên ít khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, thậm chí 7 tháng không vào đoàn làm phim mới. Do đó, điều này khiến người hâm mộ có nhiều đồn đoán tiêu cực về mĩ nhân Tân Cương, thậm chí cho rằng cô nàng đang mang thai.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí SoFigaro, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chia sẻ lí do mình không xuất hiện một thời gian. Theo đó, nữ diễn viên cho rằng khi mới vào nghề, bản thân luôn đóng phim không nghỉ để tích lũy kinh nghiệm, bộ phim này vừa kết thúc đã lập tức muốn đóng bộ tiếp theo.

"Tôi đã đánh mất bản thân một chút. Tôi luôn phải cẩn thận trong lời nói, hành động vì e ngại nhận đánh giá tiêu cực. Cuộc sống như vậy khiến tôi chịu áp lực đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy hoảng sợ, hụt hơi nếu nghe mọi người xì xào bàn tán lúc tôi nói", ngôi sao Trường Ca hành tâm sự.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đang dành thời gian để nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, không ép bản thân làm việc quá sức. Đối với năm 2023 sắp tới, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ mong muốn mình và người nhà sẽ giữ được sức khỏe.

Chia sẻ của nữ diễn viên nhận được nhiều ủng hộ củangười hâm mộ. Đa số đều khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba rất thẳng thắn, có quan điểm nghề nghiệp rõ ràng, không vì danh tiếng mà cho ra những tác phẩm nghệ thuật kém chất lượng hay hy sinh sức khỏe của bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là nữ diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...

Bị cho là nghỉ đóng phim vì mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hành động 'dằn mặt' kẻ tung tin đồn Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là nghỉ đóng phim trong nửa năm để sinh con.

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