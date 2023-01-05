Bị cho là nghỉ đóng phim vì mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hành động 'dằn mặt' kẻ tung tin đồn

Sao quốc tế 05/01/2023 10:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là nghỉ đóng phim trong nửa năm để sinh con.

Mới đây, trang 163 đưa tin văn phòng đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết đã thu thập chứng cứ, nhờ pháp luật can thiệp để ngăn chặn các hành vi phát tán thông tin sai sự thật về nữ diễn viên. Thời gian qua, mỹ nhân Tân Cương vướng không ít tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm.

Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cho là nghỉ đóng phim trong nửa năm để sinh con gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Khi cô đi công tác ở nước ngoài, một số người đồn đoán mỹ nhân Tân Cương tìm nơi để sinh con giống như ca sĩ Trương Bích Thần.

Ngày 3/1, một tay săn ảnh đăng tải hình ảnh đã qua chỉnh sửa, tung tin Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Tiêu Chiến. Tuy nhiên, bức ảnh gốc là hình mỹ nhân Tân Cương đi cùng nữ trợ lý. 

Bị cho là nghỉ đóng phim vì mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hành động 'dằn mặt' kẻ tung tin đồn - Ảnh 1

Theo 163, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng công khai bạn trai, do đó, chuyện tình cảm của cô luôn được công chúng quan tâm. Việc liên tục xuất hiện các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến nữ diễn viên phải có động thái.

 

Địch Lệ Nhiệt Ba đang trong quá trình nghỉ ngơi, lựa chọn kịch bản tiếp theo. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô chịu nhiều áp lực sau khi bước chân vào showbiz. Mỹ nhân Tân Cương trải qua chuỗi cảm xúc hỗn độn, bị stress và tổn thương sau nhiều lần hứng chịu bạo lực mạng.

Bị cho là nghỉ đóng phim vì mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hành động 'dằn mặt' kẻ tung tin đồn - Ảnh 2

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du còn vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh phúc trong tầm tay. Với các tin tức không chính xác khác, phía mỹ nhân Tân Cương phản ứng nhanh nhạy, thường đứng ra phủ nhận ngay lập tức. Hình ảnh khoe bụng ở trên cũng để xóa bỏ tin đồn cô nghỉ đóng phim vì mang thai, sinh con.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là nữ diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...

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