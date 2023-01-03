Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành

Qua nhiều nghi vấn và sàng lọc các nữ minh tinh hiện tại, nhiều người đổ dồn nghi ngờ vào Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi tính đến nay, nữ diễn viên đã nghỉ 7 tháng không tham gia đóng phim. Thậm chí, cô còn không xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, dù trước đây rất tích cực góp mặt.

Những ngày vừa qua, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai đã trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tin đồn này là do một blogger giới giải trí lan truyền thông tin một sao nữ tuyến đầu, ở độ tuổi 30 sẽ sinh con năm 2023.

Trong những bức ảnh mà Nhiệt Ba đăng tải gần đây, nữ diễn viên luôn mặc áo rộng, che kín bụng khiến nhiều người càng tin vào tin đồn. Không những thế, một số nguồn tin khác còn cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cho biết chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Một số cư dân mạng đồn đoán, có thể cô lấy cớ ra nước ngoài để âm thầm sinh con, né tránh truyền thông trong nước.

Đối mặt với tin đồn này, phía đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có ý kiến phản hồi trực tiếp nào mà mỹ nhân Tân Cương chỉ đăng một bức ảnh chụp cơ bụng lên mạng xã hội nhằm ẩn ý rằng mình không có thai.

Dù vậy, nhiều người hoài nghi bức ảnh này đã được chụp từ lâu. Việc đăng ảnh cũ để làm rõ tin đồn mang thai khiến nhiều netizen nhớ đến việc Triệu Lệ Dĩnh từng đăng ảnh xoạc rộng 2 chân để che giấu tin mang bầu nhưng sau đó lại sinh con với Phùng Thiệu Phong.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn đang qua lại với nhau một lần nữa được rộ lên. Điều này khiến dân tình bán tín bán nghi liệu Hoàng Cảnh Du có phải là bố đứa trẻ.

Hiện tại mọi sự quan tâm và chú ý của truyền thông và dư luận vẫn đang đổ dồn vào "nhất cử nhất động" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu tin đồn trên là thật chắc chắn đây sẽ là một tin chấn động của Cbiz.