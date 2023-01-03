Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành

Sao quốc tế 03/01/2023 15:09

Dù đã đăng ảnh khoe cơ bụng nhưng dân tình vẫn một mực cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang thai bởi loạt chi tiết sau.

Những ngày vừa qua, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai đã trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tin đồn này là do một blogger giới giải trí lan truyền thông tin một sao nữ tuyến đầu, ở độ tuổi 30 sẽ sinh con năm 2023.

Qua nhiều nghi vấn và sàng lọc các nữ minh tinh hiện tại, nhiều người đổ dồn nghi ngờ vào Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi tính đến nay, nữ diễn viên đã nghỉ 7 tháng không tham gia đóng phim. Thậm chí, cô còn không xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, dù trước đây rất tích cực góp mặt.

Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành - Ảnh 1

Trong những bức ảnh mà Nhiệt Ba đăng tải gần đây, nữ diễn viên luôn mặc áo rộng, che kín bụng khiến nhiều người càng tin vào tin đồn. Không những thế, một số nguồn tin khác còn cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cho biết chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Một số cư dân mạng đồn đoán, có thể cô lấy cớ ra nước ngoài để âm thầm sinh con, né tránh truyền thông trong nước.

Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành - Ảnh 3

Đối mặt với tin đồn này, phía đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có ý kiến phản hồi trực tiếp nào mà mỹ nhân Tân Cương chỉ đăng một bức ảnh chụp cơ bụng lên mạng xã hội nhằm ẩn ý rằng mình không có thai.

Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành - Ảnh 4

Dù vậy, nhiều người hoài nghi bức ảnh này đã được chụp từ lâu. Việc đăng ảnh cũ để làm rõ tin đồn mang thai khiến nhiều netizen nhớ đến việc Triệu Lệ Dĩnh từng đăng ảnh xoạc rộng 2 chân để che giấu tin mang bầu nhưng sau đó lại sinh con với Phùng Thiệu Phong.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vẫn đang qua lại với nhau một lần nữa được rộ lên. Điều này khiến dân tình bán tín bán nghi liệu Hoàng Cảnh Du có phải là bố đứa trẻ.

Địch Lệ Nhiệt Ba xài 'chiêu cũ' giống Triệu Lệ Dĩnh để bác bỏ tin đồn mang thai nhưng bất thành - Ảnh 5

Hiện tại mọi sự quan tâm và chú ý của truyền thông và dư luận vẫn đang đổ dồn vào "nhất cử nhất động" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu tin đồn trên là thật chắc chắn đây sẽ là một tin chấn động của Cbiz. 

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này

Hiếm khi đọ sắc với nhau, Dương Tử lại thêm một lần nữa nhận trái đắng trước Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai sao hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du

TIN LIÊN QUAN

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này

Đọ sắc tạo hình công chúa với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử thua thảm chỉ vì điều này

Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp

Hậu bị đồn mang thai nghỉ đóng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục vướng rắc rối với việc bị tố mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu?

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên lên hot search vì một tấm hình, nhan sắc được khen ngợi không ngớt

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn nghỉ đóng phim do mang thai

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn nghỉ đóng phim do mang thai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng