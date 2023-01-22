Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba nhất quyết không mua nhà dù sở hữu khối tài sản 'khủng'

Địch lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân được "săn đón" nhất Cbiz, đồng thời nữ diễn viên cũng sở hữu khối tài sản đáng mong ước.

Là một trong những nữ minh tinh nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn xinh đẹp. Nữ diễn viên là một trong những cái tên "nóng" nhất không chỉ trong nước mà còn ở châu Á với rất nhiều bộ phim như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm… Tuy nhiên, cuộc sống phía sau ánh đèn của người đẹp lại không hào nhoáng như những gì mọi người vẫn nghĩ. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thần thái tinh nghịch, đáng yêu. Đây chính là điểm nữ diễn viên nhận được sự mến mộ từ khán giả và người hâm mộ.

Gần đây, khi tham gia chương trình giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tiết lộ bản thân cô chưa hề mua nhà riêng. Từ khi bước chân vào làng giải trí năm 18 đến nay, nữ diễn viên vẫn luôn sống ở khách sạn. Tiết lộ này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ vì các nghệ sĩ thường hay đầu tư khá nhiều cho không gian sống, sở hữu những dinh thự tiền tỉ, là đại gia bất động sản.

Nói về lý do không mua nhà, Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng công việc của mình phải di chuyển nhiều để đóng phim phim, quay show diễn nên cũng không biết mua nhà ở thành phố nào cho hợp lý. Trong khi nhiều đồng nghiệp khác tậu siêu xe, bất động sản khủng thì Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao hiếm hoi trong showbiz suốt 9 năm không mua nhà. Theo truyền thông xứ Trung cho biết, giá trị tài sản của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại rơi vào khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 653 tỷ đồng). Trong 2 năm vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba rất chăm chỉ đóng phim, có thể kể đến Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, An Lạc Truyện và hiện tại là Công Tố Viên Tinh Anh, tuy nhiên về mặt chuyên môn đ.ánh giá, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể có 1 tác phẩm bứt phá trong hơn 10 năm diễn xuất của bản thân. Ở ngưỡng tuổi 30, Địch Lệ Nhiệt Ba càng muốn khẳng định mình hơn trong các tác phẩm chính kịch.

Bất ngờ với nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất Cbiz trong năm 2022: Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư Bạch Lộc bất ngờ vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư để trở thành nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất trong năm 2022.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-dich-le-nhiet-ba-nhat-quyet-khong-mua-nha-du-so-huu-khoi-tai-san-khung-544917.html