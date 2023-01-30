Dù bận bịu quay phim, Dương Tử vẫn 'ghi điểm' bởi hành động này, chứng tỏ đẳng cấp vừa giàu vừa xinh

Sao quốc tế 30/01/2023 07:20

Gần đây, Dương Tử đang tất bật quay phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love, cùng với Phạm Thừa Thừa.

Sau một năm 2022 tương đối ổn nhờ dự án Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử đang bắt đầu rục rịch tham gia những bộ phim mới. Sau Trường Tương Tư thì Tình Yêu 199 là dự án tiếp theo mà cô xác nhận đóng chính.

Mới đây, Dương Tử còn thể hiện sự hào phóng khi mời cả đoàn phim ăn hamburger và uống nước. Theo lời cư dân mạng, ngoài đời thực nữ diễn viên trông rất xinh đẹp, cao gầy, trắng trẻo chứ không mập lùn, chân ngắn như lời đồn.

Dù bận bịu quay phim, Dương Tử vẫn 'ghi điểm' bởi hành động này, chứng tỏ đẳng cấp vừa giàu vừa xinh - Ảnh 1

Truyền thông Hoa ngữ cho biết, Dương Tử hiện đang sở hữu ngôi nhà có thiết kế giống như lâu đài trung cổ. Ước tính tổng giá trị căn biệt thự này là khoảng 40 triệu NDT (hơn 140 tỷ đồng). Ngoài ra, mỗi khi nhận lời đóng phim, Dương Tử đều được trả mức cát xê cao ngất. Số tiền kiếm được từ việc đi sự kiện, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng cũng giúp Dương Tử dễ dàng lọt vào danh sách các "phú bà" thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ.

Dù bận bịu quay phim, Dương Tử vẫn 'ghi điểm' bởi hành động này, chứng tỏ đẳng cấp vừa giàu vừa xinh - Ảnh 2

 

Trong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love, Dương Tử đóng cùng em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa. Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Dương Tử vào vai một nàng ký giả thông minh, lý trí, còn Phạm Thừa Thừa thủ vai du học sinh ngành thiết kế có học vấn cao, lại sống rất tình cảm. Cả hai gặp gỡ nhau như một phép bù trừ, dần dần nảy sinh tình cảm. 

Đến với dự án lần này, Dương Tử có cơ hội tái hợp với ekip đã làm nên Nữ Bác Sĩ Tâm Lý mà cô từng đóng chính. Phim hiện chưa có lịch chiếu chính thức.

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