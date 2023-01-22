Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tung poster đầu tiên của dàn cast, Dương Tử thu hút chú ý vì điều này

Mới đây, dự án phim Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Tình Yêu 199) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính bất ngờ tung poster đầu tiên cho dàn cast vào dịp cuối năm. Có thể thấy trong ảnh, dàn cast đang tụ họp cùng nhau để ăn bữa cơm đoàn viên trước thềm giao thừa. Họ cùng nhau ăn sủi cảo và xem Xuân Vãn, bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng.

Tuy nhiều, nhiều khán giả lại focus vào gương mặt Dương Tử khi có vẻ bất thường. Họ cho rằng đoàn phim đã photoshop quá đà khiến đường nét trên gương mặt nàng tiểu hoa bị biến mất và như thành một người khác. Thậm chí, nhiều người còn tưởng đoàn phim đã đổi nữ chính.

Muốn Mãi Mãi Yêu có nội dung chủ yếu khắc họa sự sưởi ấm lòng người cũng như đón nhận chân tình trong cuộc sống. Nữ chính Dương Tử vào vai một ký giả thông minh, cô có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính Phạm Thừa Thừa vào vai một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một “học bá” học cực kỳ giỏi. Sau quá trình tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng viết nên mối tình chị em ngọt ngào.

Phim có sự tham gia của các diễn viên gồm Dương Tử, Phạm Thừa Thừa, Chu Nhan Mạn Tư, Vương Can Việt, Phương Duyệt Kiều, Chiêu Thuy, Phùng Huy và Vương Tinh Hoa. Dự án còn được đầu tư bởi Dư Lạc Lạc - công ty từng hợp tác với Dương Tử trong qua bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý.