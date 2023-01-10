Rộ tin Dương Tử tái hợp Tiêu Chiến trong một dự án điện ảnh kinh dị, khán giả phản đối vì điều này?

Sao quốc tế 10/01/2023 15:25

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tái hợp trong dự án The Shop Of The Lamp (Cửa Hàng Ánh Sáng).

Trong năm vừa qua, dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn với sự hợp tác của hai lưu lượng hàng đầu Cbiz là Dương TửTiêu Chiến nhận được nhiều sự tích cực của khán giả. Dự án đã lập nhiều thành tích khủng không chỉ do nhiệt hot của cặp đôi chính mà còn là màn chemistry bùng nổ của cặp đôi. Chính vì thế, sau dự án này, nhiều khán giả đã ‘đẩy thuyền’ tái hợp của cặp đôi.

Rộ tin Dương Tử tái hợp Tiêu Chiến trong một dự án điện ảnh kinh dị, khán giả phản đối vì điều này? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tái hợp trong dự án The Shop Of The Lamp (Cửa Hàng Ánh Sáng). Được biết, đây là phim điện ảnh kinh dị được cải biên từ bộ truyện tranh của Hàn Quốc cùng tên. Nhiều khán giả sau khi nhận thông tin này đã vô cùng phấn khích với màn tái hợp của cặp đôi trong một dự án với chủ đề mới lạ. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng khả năng này khó có thể xảy ra vì cả hai đều đang bận vào phim trường của hai dự án riêng.

Rộ tin Dương Tử tái hợp Tiêu Chiến trong một dự án điện ảnh kinh dị, khán giả phản đối vì điều này? - Ảnh 2

Trước đó, từng có tin đồn Dương Tử nhận lời mời đóng chính cho dự án này. Tuy nhiên, lại có những ý kiến trái chiều đã nổ ra. Bên cạnh những bình luận hào hứng trước sự thay đổi thể loại phim mới của Dương Tử thì cũng có một bộ phận cư dân mạng phản đối. Họ cho rằng lựa chọn của Dương Tử là không thông minh khi thể loại kinh dị khi được chuyển thể thường khó qua kiểm duyệt hoặc bị chỉnh sửa rất nhiều trước khi được lên sóng. Khán giả cho rằng Dương Tử nên cân nhắc trước khi tham gia dự án này bởi độ rủi ro cao.

Rộ tin Dương Tử tái hợp Tiêu Chiến trong một dự án điện ảnh kinh dị, khán giả phản đối vì điều này? - Ảnh 3

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin xác nhận chính thức tử phía đoàn làm phim cũng như từ phía cặp đôi Tiêu Chiến - Dương Tử.

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