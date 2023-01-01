Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó

Sao quốc tế 01/01/2023 15:15

Dương Tử xuất hiện xinh đẹp lung linh, ngọt ngào với bộ váy công chúa hồng cánh sen trên sân khấu đêm hội mừng năm mới của đài Hồ Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cư dân mạng đã chia sẻ ảnh fancam của cô nàng khiến dân tình té ngửa.

Tối 31/12, lễ hội âm nhạc chào đón năm mới của các đài truyền hình Trung Quốc diễn ra với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu showbiz được dân tình nồng nhiệt quan tâm. Đáng chú ý, Dương Tử xuất hiện xinh đẹp lung linh, ngọt ngào với bộ váy công chúa hồng cánh sen trên sân khấu đêm hội mừng năm mới của đài Hồ Nam.

Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 1Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 2Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 3Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 4Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 5Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 6Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 7Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 8

Theo đó, Dương Tử thể hiện bài hát mang màu sắc tươi sáng Đại dương hồng. Netizen dành lời khen cho tạo hình đẹp và trạng thái cực tốt của Dương Tử. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cư dân mạng đã chia sẻ ảnh fancam của cô nàng lộ rõ vẻ ngoài bầu bĩnh, bắp tay thô to lộ ra do bộ đầm trễ vai khác xa so với những hình ảnh được nhà đài và phòng làm việc của cô tung ra. Một số khán giả cho rằng do hiệu ứng ánh sáng sân khấu khiến cô nàng trông tròn hơn hình thường nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài tươi tắn của cô nàng.

Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 9

Trước đó, dự án Tình yêu 199 mà Dương Tử đã nhận vai nữ chính đã chính thức khai máy. Xuất hiện tại buổi khai máy, cô nàng khiến người hâm mộ xuýt xoa vì làn da trắng sáng, đẹp không tì vết, đậm nét thanh xuân.

Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 10

Gần đây, Dương Tử đã gây bão mạng với loạt phát ngôn trên livestream của mình liên quan đến dự án Trường Tương Tư mà cô đảm nhận vai chính. Nữ diễn viên cho biết: "Trường Tương Tư không phải là một bộ phim thần tượng. Rất nhiều người sẽ có suy nghĩ đây là một bộ phim cổ trang thần tượng nhưng khi tôi đọc kịch bản, tôi đã thấy nó rất chân thực. Tất cả những tình tiết, nhân vật trong phim đều khiến tôi suy ngẫm. Câu chuyện không chỉ tạo nên một cái kết quá hư cấu mà mỗi nhân vật đều có linh hồn của họ".

Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó - Ảnh 11

Chia sẻ của Dương Tử nhanh chóng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của một bộ phận netizen khi cho rằng nữ diễn viên đang làm lố, quên mất đi quá khứ và nâng Trường Tương Tư quá đà.

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