Vừa được khen xinh đẹp như công chúa trong Gala của đài Hồ Nam, Dương Tử khiến dân tình té ngửa với ảnh fancam được tung ra ngay sau đó

Theo đó, Dương Tử thể hiện bài hát mang màu sắc tươi sáng Đại dương hồng. Netizen dành lời khen cho tạo hình đẹp và trạng thái cực tốt của Dương Tử. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cư dân mạng đã chia sẻ ảnh fancam của cô nàng lộ rõ vẻ ngoài bầu bĩnh, bắp tay thô to lộ ra do bộ đầm trễ vai khác xa so với những hình ảnh được nhà đài và phòng làm việc của cô tung ra. Một số khán giả cho rằng do hiệu ứng ánh sáng sân khấu khiến cô nàng trông tròn hơn hình thường nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài tươi tắn của cô nàng.