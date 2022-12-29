Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này?

Sao quốc tế 29/12/2022 15:18

Mới đây, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Yêu 199) đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời phía đoàn phim cũng chính thức công bố dàn cast chính bao gồm Dương Tử và Phạm Thừa Thừa.

Sau nhiều ngày mong đợi, mới đây, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Yêu 199) đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời phía đoàn phim cũng chính thức công bố dàn cast chính bao gồm Dương TửPhạm Thừa Thừa.

Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 1Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 2

Xuất hiện tại buổi khai máy, cặp đôi chính xuất hiện trẻ trung, năng động. Dương Tử buộc tóc dài cao, cá tính, lộ rõ làn da trắng sáng, không tì vết. Còn về phần nam chính nổi bật với visual cực phẩm đúng chuẩn nam chính ngôn tình.

Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 3Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 4Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 5Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 6Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 7Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 8Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 9

Được biết, Phạm Thừa Thừa được biết đến là em trai của Phạm Băng Băng. Nhờ vào tên tuổi và mối quan hệ của chị gái đã giúp cho anh chàng debut vào làng giải trí khá dễ dàng. Thời gian đầu, Phạm Thừa Thừa hoạt động trong nhóm nhạc cũng nhưng xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh chàng đá chéo chân qua đóng phim. Tuy nhiên, dù có sự giúp đỡ từ phía chị gái nhưng Phạm Thừa Thừa không có tác phẩm nào bạo và diễn xuất cũng bị đánh giá thấp. Chính vì thế không ít khán giả e ngại cho dự án mới này của Dương Tử có thể sẽ không đạt kết quả tốt như mong đợi.

Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 10

Được biết, Muốn Mãi Mãi Yêu lấy bối cảnh thời hiện đại. Nội dung xoay quanh một nữ ký giả thông minh, cô có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính được biết đến là một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một “học bá” học cực kỳ giỏi. Sau quá trình tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng viết nên mối tình chị em ngọt ngào.

Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này? - Ảnh 11

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường tiếp theo của dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trong thời gian tới.

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Phạm Thừa Thừa Muốn Mãi Mãi Yêu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội

Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan

Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước?

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước?

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn giúp Dương Tử - Tiêu Chiến nhận loạt thành tích khủng, vượt xa cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn giúp Dương Tử - Tiêu Chiến nhận loạt thành tích khủng, vượt xa cả 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 22 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng