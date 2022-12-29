Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này?

Sau nhiều ngày mong đợi, mới đây, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Yêu 199) đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời phía đoàn phim cũng chính thức công bố dàn cast chính bao gồm Dương Tử và Phạm Thừa Thừa .

Xuất hiện tại buổi khai máy, cặp đôi chính xuất hiện trẻ trung, năng động. Dương Tử buộc tóc dài cao, cá tính, lộ rõ làn da trắng sáng, không tì vết. Còn về phần nam chính nổi bật với visual cực phẩm đúng chuẩn nam chính ngôn tình.

Được biết, Phạm Thừa Thừa được biết đến là em trai của Phạm Băng Băng. Nhờ vào tên tuổi và mối quan hệ của chị gái đã giúp cho anh chàng debut vào làng giải trí khá dễ dàng. Thời gian đầu, Phạm Thừa Thừa hoạt động trong nhóm nhạc cũng nhưng xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh chàng đá chéo chân qua đóng phim. Tuy nhiên, dù có sự giúp đỡ từ phía chị gái nhưng Phạm Thừa Thừa không có tác phẩm nào bạo và diễn xuất cũng bị đánh giá thấp. Chính vì thế không ít khán giả e ngại cho dự án mới này của Dương Tử có thể sẽ không đạt kết quả tốt như mong đợi.

Được biết, Muốn Mãi Mãi Yêu lấy bối cảnh thời hiện đại. Nội dung xoay quanh một nữ ký giả thông minh, cô có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính được biết đến là một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một “học bá” học cực kỳ giỏi. Sau quá trình tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng viết nên mối tình chị em ngọt ngào.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường tiếp theo của dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trong thời gian tới.