Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội

Sao quốc tế 26/12/2022 19:42

Trong một buổi livestream cùng fan, Dương Tử cho rằng 'bộ phim Trường Tương Tư không phải cổ trang thần tượng mà là một bộ phim rất thực tế' đã gây tranh cãi dữ dội.

Vào dịp Đông Chí mới đây, đoàn phim Trường Tương Tư đã tung loạt poster mới nhất của dàn cast chính khiến các fan hâm mộ không khỏi hóng chờ.

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 1Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 2Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 3

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 4
Poster mới nhất của nhân vật được đoàn phim Trường Tương Tư tung ra vào dịp Đông Chí - Ảnh: Internet

Được biết, Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành, sau này đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Nhằm bảo vệ bí mật thân thế của con gái, ngay khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của nàng và để nàng sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân, đưa nàng đến nơi vương mẫu Ngọc Sơn tu luyện. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc dân gian hơn 300 năm và nếm trải đủ mọi khổ cực nơi thế gian. Sau đó, nàng hóa thân thành thiếu niên Văn Tiểu Lục an cư tại trấn nhỏ, chỉ muốn sống một cuộc sống bình phàm.

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 5
Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - Ảnh: Internet

Chính vì thế mới đây, trong một buổi livestream cùng fan, Dương Tử cũng giải đáp một số thắc mắc của fan về dự án Trường Tương Tư. Chuyện không có gì để nói nếu nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 cho rằng bộ phim Trường Tương Tư không phải cổ trang thần tượng mà là một bộ phim rất thực tế.

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 6
Dương Tử cho rằng bộ phim Trường Tương Tư không phải cổ trang thần tượng mà là một bộ phim rất thực tế - Ảnh: Internet

Ý kiến trên của Dương Tử đã gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Dương Tử vốn là lưu lượng hàng đầu của Cbiz và là thần tượng với số lượng fan đông đảo. Chính vì thế, chỉ cần cô nàng tham gia dự án nào thì đa phần dự án đó hiển nhiên được gọi là phim thần tượng.

Tuy nhiên, một số khác bênh vực Dương Tử, cho rằng cô nàng chỉ nói lên suy nghĩ của mình khi đọc kịch bản và tham gia vai nữ chính, vì hơn ai hết không ai hiểu phim mình đóng bằng diễn viên chính. Thậm chí, người này còn cho rằng vốn dĩ theo nguyên tác truyện Trường Tương Tư có nội dung thực tế. Thế nên, phải đợi phim lên sóng xem diễn biến thế nào thì mới có thể phán xét đúng sai.

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội - Ảnh 7
Phát ngôn của Dương Tử về bộ phim Trường Tương Tư vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên diễn đàn mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, phát ngôn của Dương Tử về bộ phim Trường Tương Tư vẫn còn gây tranh cãi dữ dội trên diễn đàn mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan

Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream trên Weibo cùng fan.

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