Những 'dấu mốc' quan trọng trong sự nghiệp của 'đả nữ' hàng đầu Châu Á - Dương Tử Quỳnh

Sau vai diễn nhỏ là huấn luyện viên judo trong bộ phim hài “Twinkle Twinkle Lucky Stars”, và một vai chính trong bộ phim hành động cảnh sát năm 1985 “Yes Madam!”, đã lập tức đưa Dương Tử Quỳnh trở thành ngôi sao. Song, chị không được đào tạo võ thuật chính thức cho các bộ phim. Cô học trên phim trường từ các biên đạo và tự tập luyện cùng các ngôi sao hành động kỳ cựu như Địch Uy.

Trong suốt những năm đóng phim hành động, Dương Tử Quỳnh gặp vô số chấn thương. Khi đóng “Police Assassins” (1986), chị bị trật khớp, rách dây chằng ở chân, thậm chí liệt nửa người vì chấn thương ở lưng. Những pha hành động nguy hiểm trong “Magnificent Warriors” (1987) khiến Dương Tử Quỳnh lệch đốt sống và phải đeo nẹp cổ trong suốt bộ phim. Có những lúc tưởng chừng như Dương Tử Quỳnh sẽ từ bỏ diễn xuất, nhưng cuộc gặp gỡ với đạo diễn Quentin Tarantino năm 1995 đã khơi gợi lại đam mê diễn xuất trong chị. Để rồi Dương Tử Quỳnh có một hành trình dài “40 năm không buông bỏ", lần đầu chạm tay vào Quả Cầu Vàng.

Năm 1997, Dương Tử Quỳnh nhận vai diễn lớn đầu tiên ở Hollywood - điệp viên Wai Lin trong phần “Tomorrow Never Dies” của loạt phim James Bond. Trở thành “Bond girl" sánh đôi cùng tài tử Pierce Brosnan, tên tuổi Dương Tử Quỳnh bắt đầu nổi tiếng ở Mỹ, khi mà cụm từ “diễn viên gốc Á" vẫn còn là điều xa lạ ở Hollywood.

3 năm sau, Dương Tử Quỳnh tham gia “Ngọa hổ tàng long" cùng những ngôi sao hàng đầu như Châu Nhuận Phát, Trương Chấn, Chương Tử Di… “Ngọa hổ tàng long" trở thành một hiện tượng trong làng điện ảnh thế giới với 4 giải Oscar, trong đó có Phim nước ngoài hay nhất.

Năm 2005, Dương Tử Quỳnh đóng phim “Hồi ức của một Geisha” cùng Củng Lợi, Chương Tử Di và gây được tiếng vang. Năm 2007, chị nhận huân chương cao quý Bắc đẩu bội tinh của nhà nước Pháp.

Những năm 2000, loạt phim “Ngọa hổ tàng long", “Hồi ức của một Geisha”, “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”, “Con nhà siêu giàu Châu Á"... giúp danh tiếng của Dương Tử Quỳnh lan rộng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tham gia hàng loạt thương hiệu phim lớn tại Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... với vai trò lồng tiếng và diễn xuất. Nhưng phải đến khi “Everything Everywhere All at Once” ra mắt (2022), Dương Tử Quỳnh mới thực sự nổi tiếng đúng nghĩa. Chị được tạp chí Time vinh danh là Biểu tượng của năm 2022.

Nhân vật người mẹ gốc Á Evelyn giúp Dương Tử Quỳnh chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh hài kịch/nhạc kịch của Quả Cầu Vàng 2023. Đây là giải thưởng hàn lâm quan trọng đầu tiên vinh danh nữ diễn viên 61 tuổi trong một vai chính. Song, dù có thành công với “đỉnh cao danh vọng" Oscar hay không, Dương Tử Quỳnh vẫn là người tiên phong, mở đường cho những diễn viên gốc Á tiến thẳng vào Hollywood với những vai diễn khiến giới phê bình Âu-Mỹ phải nể phục.