Dương Tử Quỳnh xuất sắc thắng giải Quả Cầu Vàng đầu tiên sau 40 năm miệt mài diễn xuất

Nữ diễn viên gốc Malaysia Dương Tử Quỳnh mới đây đã được vinh danh tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh hài - nhạc kịch tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng với bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay, Dương Tử Quỳnh đã được gọi tên tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh hài - nhạc kịch nhờ vai chính trong bộ phim Everything Everywhere All at Once. Được biết, đây cũng là lần đầu nữ diễn viên được đề cử tại giải thưởng danh giá này. Nói về giải thưởng của mình, Dương Tử Quỳnh phát biểu: "40 năm, tôi không buông bỏ nghề. Tôi cảm ơn HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood) cho tôi vinh dự này. Đó là một hành trình tuyệt vời và một trận chiến đáng kinh ngạc để có mặt ở đây ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó xứng đáng. Thời gian trôi qua, năm ngoái tôi đã 60 tuổi. Và tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều hiểu khi số tuổi ngày càng lớn, cơ hội cũng nhỏ lại. Nhưng món quà tuyệt vời nhất đã đến với tôi. Đó là Everything Everywhere All at Once" Dương Tử Quỳnh cho biết thêm, việc chạm tay đến kinh đô điện ảnh thế giới trước đây là một giấc mơ của cô. Tại Hollywood, nữ diễn viên đã phải trải qua việc bị phân biệt chủng tộc. Trong những ngày đầu tới Hoa Kỳ, Dương Tử Quỳnh đã được hỏi: "Cô nói được tiếng Anh cơ à?". Tuy vậy, "đả nữ" sinh năm 1962 không giận dữ mà đáp lại đầy hài hước: "Chuyến bay dài 13 tiếng, đủ dài để tôi học tiếng Anh" Ngay trước thềm Quả Cầu Vàng năm nay, nhiều trang báo lớn đã dự đoán trước được Dương Tử Quỳnh sẽ là "đối thủ đáng gờm" cho ngôi vị Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim điện ảnh hài/nhạc kịch. Trước đó, vào tháng 12/2022, tạp chí Time đã vinh danh nữ diễn viên là Biểu tượng của năm. Tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs, cô cũng được nhận giải Ngôi sao quốc tế. Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ Lý Liên Kiệt đã có đôi lời có cánh dành cho bạn diễn xuất sắc của mình.