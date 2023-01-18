Khối tài sản khổng lồ của ông trùm Châu Trác Hoa 'đội nón ra đi' sau khi ngồi tù

Công ty Suncity của Châu Trác Hoa hiện chìm trong khủng hoảng, không có đủ tài chính để thanh toán nợ nần. Sau khi bị bắt, trùm giải trí Hong Kong đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tình một thời Liêu Bích Lệ. Nữ diễn viên thế chấp không hoàn trả một biệt thự để đưa tiền cho Châu Trác Hoa giải quyết khó khăn.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, tài sản dưới tên tỷ phú Châu Trác Hoa đang "đội nón ra đi" sau khi trùm sòng bạc Macau rơi vào vòng lao lý. Một tòa nhà trị giá nửa tỷ NDT (74 triệu USD) ở Hong Kong của tập đoàn Suncity đã được chủ nợ Hà Du Long tiếp quản vào tháng 12/2022.

Sắp tới, Châu Trác Hoa và 6 đồng phạm khác sẽ phải bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macau.

Thời gian qua, công ty của Châu Trác Hoa cũng liên tục bị nhà đầu tư kiện tụng. Họ đề nghị tòa án cho phép dùng bất động sản hoặc tài sản có giá trị tương đương tiền mặt của tỷ phú để gán nợ. Vì vậy, không ít tài sản của Châu đã bị bán tháo hoặc chuyển nhượng cho các chủ nợ.

Trong phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 18/1, Châu Trác Hoa bị tuyên án 18 năm tù giam. Đây là kết quả của phiên tòa xét xử tỷ phú này được tổ chức tại Macau (Trung Quốc). Theo truyền thông Trung Quốc, Châu Trác Hoa phải nhận 289 tội danh khác nhau, nổi bật trong đó như thành lập tập đoàn xã hội đen, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền.

Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bắt giữ vì tình nghi mở sòng bạc ở Trung Quốc. Vụ án sau đó được bàn giao cho Viện kiểm sát Đặc khu hành chính Ma Cao.

Châu Trác Hoa đã bị điều tra từ tháng 7/2020 và bị phát hiện nhiều sai phạm. Châu Trác Hoa đăng ký kinh doanh sòng bạc ở Macau và một số địa điểm hợp pháp khác tại Trung Quốc.

Từ năm 2016, tỷ phú này bắt đầu mở nền tảng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines. Châu Trác Hoa cho mở công ty tài chính cho vay tiền nóng, tổ chức tour đưa công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc trái phép. Tỷ phú họ Châu thông qua tài khoản và công ty "ma" chuyển thu nhập bất hợp pháp ở nước ngoài về Trung Quốc.

Tính đến thời điểm bị bắt, tổ chức của doanh nhân sinh năm 1974 có 12.000 cơ sở đánh bạc, 199 nhân viên cấp cao cùng số tiền tang vật khổng lồ. Vì vậy, vụ án được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Sau Châu Trác Hoa, 21 bị can được xem là mắt xích quan trọng trong vụ án lần lượt bị tạm giam để điều tra. Trần Vinh Luyện - chồng tỷ phú của nữ diễn viên An Dĩ Hiên cũng bị bắt vào đầu năm 2022 và liên quan tới vụ việc này.

Châu Trác Hoa, sinh năm 1974, trở thành tỷ phú Macau nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và các mối quan hệ làm ăn. Năm 2007, Châu Trác Hoa thành lập công ty Sun Entertainment Culture Limited và 4 năm sau, anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất nhì Hồng Kông.

Châu Trác Hoa thâu tóm nhiều hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, giải trí, bất động sản, sở hữu 14 sòng bài tại Macau và Hồng Kông. Ngoài ra, anh còn đầu tư sản xuất phim như Bộc Khắc Vương, The Bounty, Vulgaria và nổi tiếng nhất là Sát Phá Lang. Anh có mối quan hệ rộng khắp với giới nghệ sĩ trong làng giải trí.