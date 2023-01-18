Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn

Sao quốc tế 18/01/2023 12:04

Hình ảnh loạt phóng viên phải quỳ xuống cầm mic cho "mỹ nữ khuyên không" khiến dư luận "dậy sóng".

Là tiểu hoa 95 được quan tâm nhất nhì C-biz hiện nay, Triệu Lộ Tư luôn nằm trong "tầm ngắm" của các tay săn ảnh, mọi hành động của cô nàng cũng đều bị soi mói và mang ra để gây tranh cãi.

Mới đây nhất, "mỹ nữ xuyên không" tiếp tục khiến cộng đồng mạng nóng mắt khi để nhiều phóng viên phải quỳ gối cầm mic trong một cuộc phỏng vấn. Bức ảnh chưa rõ nguồn gốc và thực hư đang được lan truyền.

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn - Ảnh 2
Hình ảnh một nhóm phóng viên quỳ xuống để cầm mic cho Triệu Lộ Tư gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Cảnh tượng này một lần nữa khiến cư dân mạng sục sôi bởi từ khi có danh tiếng đến nay, Triệu Lộ Tư làm mất lòng kha khá người. Phần lớn mọi người cho rằng nàng tiểu hoa đang xem thường người khác, đặc biệt là khi cô đã có được chỗ đứng trong giới.

Tuy nhiên, rất nhiều người lại lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư. Nhìn vào ảnh có thể thấy 2 tay của cô cũng đã cầm 2 cái mic, không thể hỗ trợ người khác. Ngoài ra, nhìn quang cảnh cuộc họp báo có thể đoán được 2 nữ phóng viên đứng hàng trước phải quỳ xuống để những người sau nhìn và chụp được hình nhân vật. Như vậy, nếu chỉ trích Triệu Lộ Tư trong hoàn cảnh này thì thực sự rất oan cho cô nàng.

Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư cũng bị chỉ trích bị thái độ "bệnh ngôi sao" khi bắt trợ lý "hầu hạ" như nha hoàn.

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn - Ảnh 3
Hình ảnh trợ lý quỳ xuống chỉnh giảy cho Triệu Lộ Tư. Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng có thể thấy Triệu Lộ Tư đã để trợ lý cởi giày và tất cho mình trong khi bản thân bình thản cầm điện thoại hoặc cười đùa với người xung quanh. Hơn thế, đến cả lúc đã đứng dậy, nàng tiểu hoa họ Triệu vẫn để trợ lý phải quỳ xuống chỉnh giày cho mình, còn cô nàng thì thoải mái chơi cùng cún cưng.

Ngay lập tức, hàng loạt bình luận đã tràn vào bài đăng, không ngừng "ném đá" Triệu Lộ Tư trước hành động gây nhức nhối này. Tuy nhiên sau đó, một người xưng là bạn của nữ diễn viên, tiết lộ cô nàng bị sốt cao 40 độ nhưng vẫn chăm chỉ quay phim từ sáng đến tối không xin nghỉ, nhưng những người quay lén chỉ chăm chăm vào "bôi đen" Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một nữ diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được biết đến với vai diễn trong nhiều tác phẩm như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trường Ca Hành, Thần Ẩn… Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, lối diễn tự nhiên nhưng Triệu Lộ Tư thường xuyên vướng phải vấn đề đời tư, thái độ trong nghề. Dù vậy, cái tên Triệu Lộ Tư vẫn rất được săn đón ở thời điểm hiện tại.

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