Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật

Sao quốc tế 17/01/2023 10:53

Vu Hải - sao võ thuật đóng sư phụ của Lý Liên Kiệt trong "Thiếu Lâm Tự" - qua đời vào ngày 16/1, hưởng thọ 81 tuổi.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Vu Hải đã qua đời ở tuổi 81. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao Thái Cực tông sư không được gia đình tiết lộ. Theo các học trò, Vu Hải ra đi vì Covid-19, trong khi người thân cận cho biết sao võ thuật mất vì bị thương nặng sau một cú ngã mạnh.

Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật - Ảnh 1
Diễn viên, võ sư Vu Hải. Ảnh: QQ

Trước đây, Vu Hải truyền thụ võ công cho Ngô Kinh, là sư phụ của nam diễn viên. Hay tin nghệ sĩ qua đời, Ngô Kinh viết trên trang cá nhân: "Vô cùng đau buồn khi nhận tin dữ. Những phim thầy đóng hiện trước mặt con. Mong thầy Vu Hải yên nghỉ".

Ngô Kinh từng nhận xét Vu Hải là "cao thủ trong các cao thủ" võ thuật. Ông được mệnh danh Đường lang quyền vương vì sở trường môn Đường lang quyền (chiêu thức võ thuật lấy cảm hứng từ động tác của con bọ ngựa). Các cú ra đòn bằng tay của Vu Hải thường nhanh, gọn, làm đối phương chóng mặt.

Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật - Ảnh 2

Theo truyền thông, sức khỏe của Vu Hải giảm sút từ năm 2022. Ông bị di chứng chấn thương hành hạ. Trước khi mất, Vu Hải từng nhiều lần nằm viện điều trị vì tình trạng thể chất kém lạc quan. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 10/2022.

Vu Hải sinh năm 1942 ở tỉnh Sơn Đông, học Đường lang quyền từ năm 12 tuổi, sau đó tiếp xúc nhiều môn phái khác. Ông từng đại diện cho đội tuyển tỉnh Sơn Đông tham gia nhiều cuộc thi võ thuật, đoạt giải quán quân. Từ năm 1964, với vai trò huấn luyện viên, trưởng đội võ thuật Trung Quốc, ông giao lưu với các đội tuyển võ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật - Ảnh 3
Vu Hải từng hợp tác với Lý Liên Kiệt trong "Thiếu Lâm tự". Ảnh: Sina.

Năm 1982, Vu Hải làm chỉ đạo hành động cho Thiếu Lâm Tự đồng thời đóng Đàm Tông đại sư - sư phụ của Giác Viễn (Lý Liên Kiệt). Tác phẩm thành công vang dội, sau đó được công chiếu ở Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sina nhận xét đây là phim đỉnh cao về đề tài Thiếu Lâm Tự.

Sau đó, Vu Hải tham gia nhiều phim võ thuật như Thiếu Lâm tiểu tử, Hoàng Hà đại hiệp, Thái cực Trương Tam Phong, Tân Thiếu Lâm Tự, Diệp Vấn (bản Trịnh Gia Dĩnh), Nam Bắc Thiếu Lâm... Ngoài ra, ông làm chỉ đạo võ thuật, truyền thụ võ thuật cho đồ đệ.

Về đời tư, Vu Hải có gia đình hạnh phúc, êm ấm. Con trai song sinh của ông đều nối nghiệp cha, trở thành cao thủ võ thuật cấp quốc gia, thường xuyên đại diện Trung Quốc đi quảng bá võ thuật trên khắp thế giới.

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Từ khóa:   Vu Hải Ngô Kinh Lý Liên Kiệt Thiếu Lâm Tự sao Hoa ngữ

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