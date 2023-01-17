Nhà sản xuất phim 'Thiến nữ u hồn' bị kết án 3 năm tù vì liên quan đến bê bối của Trịnh Sảng

Nhà sản xuất Trương Manh - người ký bản hợp đồng âm dương để Trịnh Sảng trốn thuế - bị lĩnh án 3 năm tù giam.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin nhà sản xuất Trương Manh bị kết án 3 năm tù giam với tội danh lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, nhận hối lộ. Công ty đút lót cho Trương Manh bị phạt 100.000 NDT (gần 15.000 USD), người đứng đầu đơn vị chịu án 2 năm tù giam. Trương Manh từng bị tố ký “hợp đồng âm dương” với nữ diễn viên Trịnh Sảng, giúp cô qua mặt nhà chức trách nhận cát-xê “khủng” tới 160 triệu nhân dân tệ mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Trương Manh bị bắt vào tháng 10/2021.

Trương Manh nhận án 3 năm tù giam vì loạt sai phạm kinh tế, tiếp tay cho hành vi sai trái của Trịnh Sảng. Ảnh: Internet Tháng 8/2021, Cục thuế Thượng Hải thuộc Tổng Cục thuế Trung Quốc công bố kết luận điều tra xác nhận, Trịnh Sảng thông qua “hợp đồng âm dương” trốn thuế 43,027 triệu nhân dân tệ trong dự án Thiến nữ u hồn và khoảng 16,2 triệu nhân dân tệ các khoản thuế khác bị nộp thiếu. Ngay sau đó, Trịnh Sảng lập tức nộp đủ khoản tiền phạt 299 triệu nhân dân tệ (1.058 tỷ đồng); bao gồm tiền hoàn thuế, tiền phạt nộp chậm và các khoản phí khác; để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trương Hằng được xác định tiếp tay, bao che cho nữ diễn viên thực hiện hành vi sai trái nên bị phạt 5 triệu USD.

Do bê bối mang thai hộ và trốn thuế, Trịnh Sảng bị đuổi khỏi làng giải trí Hoa ngữ, không có cơ hội quay lại. Còn Thiến nữ u hồn đối mặt với nguy cơ “đắp chiếu” vĩnh viễn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn tiến hành kiểm tra sâu hơn nhóm nhà sản xuất, công ty đầu tư đứng sau dự án này. Trước Trương Manh, công ty Văn hóa Bắc Kinh - đơn vị đầu tư - bị phạt nặng vì tiếp tay cho hành vi sai trái của Trịnh Sảng. Công ty Văn hóa Bắc Kinh bị cáo buộc cố tình lách luật, trả thu nhập vượt mức quy định cho Trịnh Sảng. Vì vậy, Tổng cục Thuế Trung Quốc đã ban lệnh cấm giao dịch chứng khoán, ký kết hợp đồng mới với công ty Văn hóa Bắc Kinh. Đội điều tra cũng được cử đến tổng kiểm tra hoạt động giao dịch kinh tế trong nhiều năm qua của đơn vị này. Động thái của Tổng cục Thuế khiến công ty Văn hóa Bắc Kinh lao đao, đứng trước nguy cơ phá sản vì giá trị cổ phiếu lao dốc không phanh trên sàn chứng khoán. Từ đầu năm 2019 đến nay, báo cáo tài chính cho thấy công ty này lỗ nặng, không đủ tài chính để trả cả gốc lẫn lãi vay cho ngân hàng.

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