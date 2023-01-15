'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

Sao quốc tế 15/01/2023 22:39

Lâm Thanh Hà cho biết, bà viết lách để giãy bày tâm sự, gửi gắm nỗi niềm của mình qua từng con chữ.

Trong buổi talkshow quảng bá sách mới Những tiểu phẩm của Thanh Hà, cựu diễn viên sinh năm 1954 đã chia sẻ về những thay đổi lớn do quá trình viết lách mang lại, một trong số đó là việc chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân. Bà cho rằng nếu việc gì cũng muốn hoàn hảo, e rằng sẽ rất đau khổ.

Lâm Thanh Hà cho biết, trước đây điều bà sợ nhất là "sự cô đơn", bởi từng có thời gian bà dường như không kết giao bạn bè và không gặp mặt người lạ. Sau này, bà bắt đầu viết lách để giãy bày tâm sự, gửi gắm nỗi niềm của mình qua từng con chữ.

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Lâm Thanh Hà (phải) trong buổi giới thiệu sách mới của đài TVBS. Ảnh: Internet

Lâm Thanh Hà nói: "Viết lách mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao và chữa khỏi căn bệnh cô đơn của tôi". Bà thậm chí nói vui rằng, giờ đây không gì có thể làm khó được bà, bởi "tất cả những gì có thể khiến tôi tức giận, tôi đều biến nó thành con chữ".

Mỹ nhân nức tiếng một thời của Hong Kong cho biết, đề tài để viết lách là rất quan trọng và rất quý giá, đồng thời nói rằng việc viết lách có ý nghĩa rất to lớn đối với bà.

Trong quyển sách mới của mình, Lâm Thanh Hà rất ít đề cập đến chồng và người thân trong gia đình, nhưng khi người dẫn chương trình tò mò hỏi rằng nếu vẽ một bức họa về chồng, bà sẽ chọn cách vẽ phác họa nhân vật một cách đơn giản hay vẽ tranh màu hoặc tranh sơn dầu, Lâm Thanh Hà đáp lại rằng: "Chỉ một tờ giấy trắng, không vẽ gì hết!". Trong suy nghĩ của cựu diễn viên 69 tuổi, cô ví von chồng mình như "một tờ giấy trắng".

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Lâm Thanh Hà ở tuổi U70. Ảnh: Weibo

Lâm Thanh Hà, sinh năm 1954, là một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi LâmLý Gia Hân

Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, Lâm Thanh Hà được ngợi ca là vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ châu Á. Bà sở hữu đôi lông mày rậm, mắt to tròn tinh xảo, sống mũi cao thanh mảnh cùng nước da trắng ngần. Nhờ sở hữu nhan sắc vạn người mê, Lâm Thanh Hà cũng trở thành người tình trong mộng của nhiều nam giới. 

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn - Ảnh 3
'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn - Ảnh 4
Lâm Thanh Hà thời trẻ. Ảnh: Internet

Lâm Thanh Hà từng gây ấn tượng mạnh với các bộ phim như Em là cánh hoa rơi, Hạt động tương tư, Tình yêu trong sáng… Đặc biệt, suốt những năm 1970, minh tinh 69 tuổi là "nàng thơ" của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Lâm Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên năm 1994, từ đó thôi đóng phim. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD. Hình Lý Nguyên từng là chủ tịch của Esprit Holdings Limited - công ty thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng.

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