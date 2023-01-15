Sao nam TVB khiến cư dân mạng dậy sóng vì nhan sắc không tuổi

Tào Vĩnh Liêm nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung dù năm nay đã gần 60 tuổi. Nam diễn viên này có lối sống lành mạnh nên trẻ lâu.

Tào Vĩnh Liêm sinh năm 1964, anh gia nhập ngành giải trí với tư cách là ca sĩ nhưng không thành công. Năm 1999, Tào Vĩnh Liêm chính thức gia nhập TVB và tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng của đài này như Đối Mặt, Bàn Tay Nhân Ái 2, Bằng Chứng Thép... và nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất. Dưới mái nhà TVB, anh gặp gỡ và kết thân với nhiều diễn viên khác, trong đó có màn tái ngộ cùng người bạn "nối khố" đã lâu không gặp Ngô Khải Hoa. Điều đáng nói là Tào Vĩnh Liêm rất hiếm khi đóng vai chính. Anh cũng thuộc lứa diễn viên "lá xanh", tức chuyên đóng vai thứ chính hoặc phụ chứ không có cơ hội trở thành nhân vật trung tâm.

Tuy nhiên khác với phần lớn những đồng nghiệp gạo cội "dứt áo ra đi" không chút lưu luyến, Tào Vĩnh Lâm lại khá an phận, luôn biết ơn TVB và không bao giờ kêu ca. Anh chấp nhận sự ổn định, luôn làm tốt mỗi vai diễn dù là rất nhỏ suốt 3 thập kỷ sự nghiệp. Điều khiến khán giả phải sửng sốt về Tào Vĩnh Liêm đó là năm nay anh đã ra nhập hàng ngũ U60. Cụ thể, anh đã bước vào tuổi 59 nhưng gương mặt lại trẻ trung hệt như lứa tuổi 30, 40.

Nhờ có sự trẻ trung mà anh“cưa sừng làm nghé” tốt nhất khi cứ vào các vai hàng U40, nhiều năm qua Tào Vĩnh Liêm vẫn được TVB ưu ái giao cho nhiều vai diễn trong các dự án “đinh” của đài. Có lẽ trong số những nam tài tử TVB trẻ hơn tuổi thật thì Tào Vĩnh Liêm xếp vị trí số 1. Hình ảnh mới nhất của anh khiến khán giả bất ngờ vì quá trẻ. Ảnh: Internet Vừa qua Tào Vĩnh Liêm đã đăng tải hình ảnh chúc mừng năm mới 2023, khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc không hề già đi. Ở tuổi 59, Tào Vĩnh Liêm có sự nghiệp vững bền tại TVB, có gia đình nhỏ hạnh phúc gồm 2 đứa con ngoan ngoãn và người vợ tinh tế, cũng là con gái cưng của đạo diễn nổi tiếng Khương Đại Vệ. Trong một lần chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc trên sóng truyền hình, anh cho biết cách tốt nhất để duy trì thanh xuân đó là tuân thủ 3 quy tắc làm đẹp gồm chăm sóc da, tập thể dục và chế độ ăn uống hợp lý. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, hạn chế để bản thân gặp căng thẳng trong cuộc sống. “Sau một ngày làm việc vất vả trên phim trường, tôi chú trọng đến việc phục hồi, chăm sóc bản thân. Nhiều người đã cười nhạo và bảo rằng tôi chăm sóc cơ thể không thua gì các cô gái. Tôi thì chẳng quan tâm đến những lời nói đó và luôn cảm thấy tự hào vì mình trẻ hơn họ”, nam diễn viên họ Tào từng nói.

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