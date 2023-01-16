Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK)

Thẩm Nguyệt cho thấy cô sở hữu ngoại hình không hề thua kém giọng ca chính của nhóm BLACKPINK.

Truyền thông Hong Kong cho hay, vừa qua nữ diễn viên Khâu Thục Trinh và con gái Thẩm Nguyệt đã cùng đến tham dự buổi hòa nhạc của nhóm BLACKPINK. Được biết vừa qua, 4 cô nàng BLACKPINK đã tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp tại xứ Cảng thơm, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jessica (cựu thành viên SNSD), Angela Baby, James...

Không chỉ đến cổ vũ, Thẩm Nguyệt còn chia sẻ loạt ảnh chụp chung với BLACKPINK Rosé, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Đứng cạnh mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn nhưng con gái Khâu Thục Trinh hoàn toàn không hề bị lép vế về nhan sắc. Nhiều cư dân mạng khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của cả hai cô gái, đánh giá nhan sắc "một chín một mười". Thẩm Nguyệt xinh đẹp bên BLACKPINK Rosé Bên cạnh đó, khán giả còn dành nhiều lời khen cho Thẩm Nguyệt, không hổ danh là con gái "biểu tượng gợi cảm Hong Kong" Khâu Thục Trinh khi càng lớn càng trổ mã xinh đẹp và cuốn hút chẳng kém gì người mẹ mỹ nhân của mình.

Thẩm Nguyệt sinh năm 1999 tại Hong Kong, là con lớn của "biểu tượng gợi cảm" Khâu Thục Trinh và doanh nhân Thẩm Gia Vỹ. Trong 3 đứa con của nữ diễn viên họ Khâu, Thẩm Nguyệt có ngoại hình giống mẹ nhất. Năm 2019, Thẩm Nguyệt ra mắt với vai trò người mẫu tại show thời trang được tổ chức tại London (Anh). Ngay sau đó, cô nhận được nhiều lời mời từ các công ty quản lý nghệ sĩ danh tiếng. Nữ người mẫu trẻ hai lần trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Elle bản Hong Kong, Cosmopolitan và là khách mời VIP của các tuần lễ thời trang lớn. Tuy nhiên, vợ chồng Khâu Thục Trinh không muốn con gái theo đuổi con đường nghệ thuật. HK01 cho hay họ muốn Thẩm Nguyệt hoàn thành việc học trước, do cô là người được chọn kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình. Vì vậy, nữ người mẫu phải tạm gác lại con đường nghệ thuật. Theo nguyện vọng gia đình, Thẩm Nguyệt đã sang Anh du học. Tại đây, cô theo học chuyên ngành liên quan đến thời trang tại một trường đại học danh tiếng ở London. Trên trang cá nhân, Thẩm Nguyệt hay thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường.

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