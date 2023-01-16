Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK)

Sao quốc tế 16/01/2023 19:55

Thẩm Nguyệt cho thấy cô sở hữu ngoại hình không hề thua kém giọng ca chính của nhóm BLACKPINK.

Truyền thông Hong Kong cho hay, vừa qua nữ diễn viên Khâu Thục Trinh và con gái Thẩm Nguyệt đã cùng đến tham dự buổi hòa nhạc của nhóm BLACKPINK.

Được biết vừa qua, 4 cô nàng BLACKPINK đã tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp tại xứ Cảng thơm, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jessica (cựu thành viên SNSD), Angela Baby, James...

Không chỉ đến cổ vũ, Thẩm Nguyệt còn chia sẻ loạt ảnh chụp chung với BLACKPINK Rosé, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Đứng cạnh mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn nhưng con gái Khâu Thục Trinh hoàn toàn không hề bị lép vế về nhan sắc. Nhiều cư dân mạng khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của cả hai cô gái, đánh giá nhan sắc "một chín một mười".

Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK) - Ảnh 1
Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK) - Ảnh 2
Thẩm Nguyệt xinh đẹp bên BLACKPINK Rosé

Bên cạnh đó, khán giả còn dành nhiều lời khen cho Thẩm Nguyệt, không hổ danh là con gái "biểu tượng gợi cảm Hong Kong" Khâu Thục Trinh khi càng lớn càng trổ mã xinh đẹp và cuốn hút chẳng kém gì người mẹ mỹ nhân của mình.

Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK) - Ảnh 3

Thẩm Nguyệt sinh năm 1999 tại Hong Kong, là con lớn của "biểu tượng gợi cảm" Khâu Thục Trinh và doanh nhân Thẩm Gia Vỹ. Trong 3 đứa con của nữ diễn viên họ Khâu, Thẩm Nguyệt có ngoại hình giống mẹ nhất.

Năm 2019, Thẩm Nguyệt ra mắt với vai trò người mẫu tại show thời trang được tổ chức tại London (Anh). Ngay sau đó, cô nhận được nhiều lời mời từ các công ty quản lý nghệ sĩ danh tiếng. Nữ người mẫu trẻ hai lần trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Elle bản Hong Kong, Cosmopolitan và là khách mời VIP của các tuần lễ thời trang lớn.

Tuy nhiên, vợ chồng Khâu Thục Trinh không muốn con gái theo đuổi con đường nghệ thuật. HK01 cho hay họ muốn Thẩm Nguyệt hoàn thành việc học trước, do cô là người được chọn kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình. Vì vậy, nữ người mẫu phải tạm gác lại con đường nghệ thuật.

Con gái 'biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Khâu Thục Trinh gây sốt với khoảnh khắc chung khung hình với Rosé (BLACKPINK) - Ảnh 4

Theo nguyện vọng gia đình, Thẩm Nguyệt đã sang Anh du học. Tại đây, cô theo học chuyên ngành liên quan đến thời trang tại một trường đại học danh tiếng ở London. Trên trang cá nhân, Thẩm Nguyệt hay thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường.

 

Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố gian dối, than nghèo nhưng mua biệt thự ở Mỹ

Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố gian dối, than nghèo nhưng mua biệt thự ở Mỹ

Bạn trai cũ tố Trịnh Sảng sống không thành thật, nhiều tiền nhưng lại nói mình kinh tế khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Khâu Thục Trinh con gái Khâu Thục Trinh Rosé BLACKPINK sao Hong Kong

TIN LIÊN QUAN

Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố gian dối, than nghèo nhưng mua biệt thự ở Mỹ

Trịnh Sảng bị Trương Hằng tố gian dối, than nghèo nhưng mua biệt thự ở Mỹ

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3

Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà

Con gái bỏ đi biền biệt không tin tức, tình cũ Thành Long đón Tết cô đơn ở quê nhà

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà viết sách để chữa khỏi căn bệnh cô đơn

Sao nam TVB khiến cư dân mạng dậy sóng vì nhan sắc không tuổi

Sao nam TVB khiến cư dân mạng dậy sóng vì nhan sắc không tuổi

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 19 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 22 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân