Chân dài Lý Nguyên Linh suy sụp vì bị bạn trai và người quen lừa tình, tiền

Sao quốc tế 17/01/2023 08:23

Lý Nguyên Linh thể hiện cảm xúc tiêu cực khi bị những người thân quen lợi dụng tình cảm để lừa gạt tiền của cô.

Trên trang cá nhân, Lý Nguyên Linh cho biết cô đã mất hàng chục nghìn USD vì nhẹ dạ cả tin. Gần đây, người mẫu mua phải đồ hiệu giả từ người quen nhưng không thể tố cáo hay đòi lại tiền. Trước đó, người quản lý của Lý Nguyên Linh ở Đài Loan ôm tiền cát-xê bỏ trốn. Bạn trai nữ ca sĩ sau khi mượn thành công khoản tiền đầu tư kinh doanh từ cô cũng cắt đứt liên hệ.

"Điều tồi tệ cứ liên tục ập đến với tôi. Họ lợi dụng tình cảm, lòng tin của tôi để lừa lấy tiền bạc. Cuộc sống của tôi đang trải qua chuỗi ngày tuyệt vọng do quá tin người", Lý Nguyên Linh bày tỏ sự đau buồn. Trên mạng xã hội, khán giả để lại bình luận động viên nữ người mẫu.

Chân dài Lý Nguyên Linh suy sụp vì bị bạn trai và người quen lừa tình, tiền - Ảnh 1
Lý Nguyên Linh.

Lý Nguyên Linh là "con nhà nòi", có mẹ từng giành giải trong cuộc thi nhan sắc trong nước ở Malaysia. Cô mang hai dòng máu Trung Quốc - Malaysia và nổi tiếng với khả năng chơi piano, đóng phim, làm người mẫu... Cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo như viên pha lê, vóc dáng nuột nà không mỡ thừa, nhờ các bài tập và chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Từng béo hơn 50 kg nhưng hiện tại, cân nặng của cô gái chỉ hơn 40, thể hình được đánh giá hoàn mỹ. Chính vì vậy, cô được gọi là "bom sex Malaysia".

Lý Nguyên Linh được Jersey Chong - một quản lý nghệ sĩ tại công ty của Phạm Băng Băng - giới thiệu vào làng giải trí. Cô đồng thời là học trò của nghệ sĩ dường cầm Trung Quốc Lý Vân Địch. Cô từng hẹn hò với nam diễn viên Ngô Trác Hy.

Chân dài Lý Nguyên Linh suy sụp vì bị bạn trai và người quen lừa tình, tiền - Ảnh 2

Người đẹp còn được biết đến qua các phim Mad Love, Vu Lan thần công, Đặc nhiệm mỹ nhân... Nhờ ngoại hình nổi trội và có lượng lớn người theo dõi, cô xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các sản phẩm thời trang, trang sức và làm đẹp…

Năm 2021, Lý Nguyên Linh bị chỉ trích vì văng tục khi tham gia chương trình âm nhạc trực tuyến FaceTalk. Cô còn bị một nhà sản xuất cấm diễn vì thái độ làm việc không tốt, thường xuyên trễ hẹn, đưa ra yêu sách. Sau đó, người đẹp lên tiếng xin lỗi, cam kết thay đổi thái độ sống và cách làm việc.

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