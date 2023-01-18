'Trùm giải trí Hong Kong' Châu Trác Hoa bị tuyên án 18 năm tù giam

Châu Trác Hoa bị tòa án Macau kết án 18 năm tù cho các tội danh liên quan đến hành vi sai phạm kinh tế, gây lũng đoạn thị trường cờ bạc.

Ngày 18/1, truyền thông đưa tin phiên tòa xét xử tỷ phú Châu Trác Hoa và đồng phạm được tổ chức tại Macau (Trung Quốc). Đây là phiên tòa xét xử 289 tội danh phạm pháp cuối cùng của chủ tịch tập đoàn Suncity. Theo đó, chung thẩm Châu Trác Hoa bị phán quyết 18 năm tù giam cho các tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền. Viện kiểm sát Macau SAR còn yêu cầu tỷ phú và 6 đồng phạm khác bồi thường tổng số tiền 8,26 tỷ HKD (hơn 1 tỷ USD) cho chính quyền đặc khu hành chính Macau.

"Ông trùm giải trí Hong Kong" Châu Trác Hoa lãnh án 18 năm tù. Ảnh: Internet Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bắt giữ vì tình nghi mở sòng bạc ở Trung Quốc. Vụ án sau đó được bàn giao cho Viện kiểm sát Đặc khu hành chính Ma Cao. Châu Trác Hoa đã bị điều tra từ tháng 7/2020 và bị phát hiện nhiều sai phạm. Châu Trác Hoa đăng ký kinh doanh sòng bạc ở Macau và một số địa điểm hợp pháp khác tại Trung Quốc.

Từ năm 2016, tỷ phú này bắt đầu mở nền tảng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines. Châu Trác Hoa cho mở công ty tài chính cho vay tiền nóng, tổ chức tour đưa công dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc trái phép. Tỷ phú họ Châu thông qua tài khoản và công ty "ma" chuyển thu nhập bất hợp pháp ở nước ngoài về Trung Quốc. Tính đến thời điểm bị bắt, tổ chức của doanh nhân sinh năm 1974 có 12.000 cơ sở đánh bạc, 199 nhân viên cấp cao cùng số tiền tang vật khổng lồ. Vì vậy, vụ án được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sau Châu Trác Hoa, 21 bị can được xem là mắt xích quan trọng trong vụ án lần lượt bị tạm giam để điều tra. Trần Vinh Luyện - chồng tỷ phú của nữ diễn viên An Dĩ Hiên cũng bị bắt vào đầu năm 2022 và liên quan tới vụ việc này. Châu Trác Hoa, sinh năm 1974, trở thành tỷ phú Macau nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và các mối quan hệ làm ăn. Năm 2007, Châu Trác Hoa thành lập công ty Sun Entertainment Culture Limited và 4 năm sau, anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất nhì Hồng Kông. Châu Trác Hoa thâu tóm nhiều hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, giải trí, bất động sản, sở hữu 14 sòng bài tại Macau và Hồng Kông. Ngoài ra, anh còn đầu tư sản xuất phim như Bộc Khắc Vương, The Bounty, Vulgaria và nổi tiếng nhất là Sát Phá Lang. Anh có mối quan hệ rộng khắp với giới nghệ sĩ trong làng giải trí.

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