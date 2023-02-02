Triệu Lộ Tư trung thành với phim cổ trang, còn Dương Tử chuyển hướng sang phim hiện đại liệu có thành công?

Triệu Lộ Tư hiện đang bận rộn với dự án phim cổ trang "Thiên cổ quyết trần" phần 2 (tên gọi khác là Thần ẩn) đó cùng Vương An Vũ. Cụ thể, Thần ẩn 2 được đánh giá là dự án cấp S+. Đây là bộ phim được đầu tư kinh phí khủng của Tencent. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

Trong năm 2023, Triệu Lộ Tư vẫn trung thành với phim cổ trang sau thành công của "Tinh hán xán lạn" thì Dương Tử chuyển hướng sang đóng phim hiện đại.

Với đội hình ê kíp sản xuất và dàn diễn viên hùng hậu, "Thần ẩn" được khán giả trông đợi là dự án phim giúp Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tạo nên bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của mình.

Về lợi thế, Triệu Lộ Tư có gương mặt xinh đẹp vậy nên không khó để cô nhập vai thần tiên. Hơn nữa, thời gian gần đây diễn xuất của cô được đánh giá có tiến bộ, nhất là sau "Tinh hán xán lạn" đóng cùng Ngô Lỗi. Vậy nên, khán giả có quyền kỳ vọng. Tuy nhiên, phong độ của Triệu Lộ Tư lại trồi sụt nên rất khó nói trước phần 2 "Thiên cổ quyết trần", người đẹp có làm tốt vai trò của mình hay không.

Dự án tiên hiệp này dự kiến sẽ được lên sóng vào khoảng cuối năm 2023 này.

Về phía Dương Tử, sau thất bại của "Trầm vụn hương phai", nữ diễn viên đã chuyển hướng sang dòng phim hiện đại để làm mới mình. Cụ thể, cô cùng Phạm Thừa Thừa đóng chính bộ phim "Muốn mãi mãi yêu" (tên cũ 199 Love). Phạm Thừa Thừa là em trai của Phạm Băng Băng.

Nội dung phim "Muốn mãi mãi yêu" xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm: Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn...

Trong những cảnh quay đầu tiên, Dương Tử xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng sau lưng. Nữ diễn viên ăn mặc khá đơn giản và tỏ thái độ thân thiện với nhân viên đoàn phim.

Ngoài ra, nhiều khán giả nhận xét rằng Dương Tử thực sự khá đáng yêu. Dù hiện tại, Dương Tử đã 30 tuổi nhưng khi đứng cùng các bạn diễn nhỏ hơn, ngoại hình của cô vẫn không có sự chênh lệch. Nhờ sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt tròn bầu bĩnh, Dương Tử mới có lợi thế trẻ trung hơn tuổi thật.