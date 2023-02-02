Đường đường là mỹ nhân nhan sắc xinh đẹp khó ai sánh bằng ở thời điểm hiện tại, fan bất ngờ khi Triệu Lộ Tư thua đau trước người đẹp này

Triệu Lộ Tư bất ngờ kém sắc hơn mỹ nhân này trong cùng một kiểu tạo hình.
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Mới đây, dự án phim dài tập Khom Lưng đã chính thức khai máy với sự tham gia diễn xuất của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh. Trong những tấm hình đầu tiên tại hậu trường của bộ phim, Tống Tổ Nhi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nhan sắc của cô đã lên một level cao hơn trước rất nhiều.
Trong dự án phim Khom Lưng này, Tống Tổ Nhi sẽ vào vai Tiểu Kiều – một mỹ nhân mệnh khổ nhưng đầy nghị lực. Những tạo hình đầu tiên của cô nàng trong phim đã nhận được vô số lời khen ngợi có cánh. Ngũ quan sắc nét kết hợp cùng kiểu tóc giúp mỹ nhân này trở nên vô cùng xinh đẹp và dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác.
Ngay lập tức, có cư dân mạng đã đem tạo hình của Tống Tổ Nhi ra so sánh với Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Cùng một kiểu tạo hình, thế nhưng “tình cũ” Lưu Vũ Ninh lại bị nhận xét lép vế trước mỹ nhân họ Tống. Dù có được thành công nhưng nếu so về nhan sắc của 2 nữ chính rõ ràng Triệu Lộ Tư vẫn không thể bì được với Tống Tổ Nhi.
Đặt lên bàn cân so sánh, Tống Tổ Nhi được cho là có vẻ đẹp sắc nét hơn vừa lạnh lùng, quyến rũ nhưng vẫn có chút đáng yêu. Trong khi đó Triệu Lộ Tư lại mất điểm vì nhiều lúc có kiểu tóc không hợp mặt. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng tạo hình của người đẹp họ Triệu là để hợp với nhân vật, bối cảnh phim.
Hiện tại tranh cãi về việc ai đẹp hơn ai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.