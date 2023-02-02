Đường đường là mỹ nhân nhan sắc xinh đẹp khó ai sánh bằng ở thời điểm hiện tại, fan bất ngờ khi Triệu Lộ Tư thua đau trước người đẹp này

Mới đây, dự án phim dài tập Khom Lưng đã chính thức khai máy với sự tham gia diễn xuất của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh. Trong những tấm hình đầu tiên tại hậu trường của bộ phim, Tống Tổ Nhi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nhan sắc của cô đã lên một level cao hơn trước rất nhiều.

Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Trong dự án phim Khom Lưng này, Tống Tổ Nhi sẽ vào vai Tiểu Kiều – một mỹ nhân mệnh khổ nhưng đầy nghị lực. Những tạo hình đầu tiên của cô nàng trong phim đã nhận được vô số lời khen ngợi có cánh. Ngũ quan sắc nét kết hợp cùng kiểu tóc giúp mỹ nhân này trở nên vô cùng xinh đẹp và dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác.