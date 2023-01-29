Fan hâm mộ Cbiz phát sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư tái hợp sau 5 năm?

Thông tin Tiêu Chiến kết hợp với Triệu Lộ Tư đang được đông đảo người hâm mộ Cbiz đón nhận.

Tiêu Chiến - Triệu Lộ Tư là những gương mặt nhận được sự chú ý lớn của Cbiz. Sau 5 năm kể từ Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, cặp đôi đạt được nhiều thành tựu lớn về diễn xuất. Mới đây, hai diễn viên đồng loạt tái hợp khi cùng góp mặt tại BXH nghệ sĩ Cbiz được yêu thích nhất tại Thái Lan. Thậm chí cả 2 ngôi sao này còn chiễm trệ ngồi ở vị trí cao nhất trên BXH không khỏi khiến fan mừng rỡ và phấn khích tột độ.

Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Với nhiều khán giả, đây là kết quả không quá bất ngờ bởi Tiêu Chiến vốn là đỉnh lưu xứ Trung và sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo. Dẫu vậy cũng có một số người cho rằng thành tích này của nam thần họ Tiêu chỉ đến nhờ vào lượng fan của mình còn thực tế trong vài năm trở lại đây diễn xuất của Tiêu Chiến đang nhận nhiều bình luận gay gắt khi anh vẫn thường xuyên gây thất vọng.

Cặp đôi đang có sự nghiệp tương đối thành công sau 5 năm kể từ lần hợp tác đầu tiên - Ảnh: Internet

Ở hạng mục Nữ diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất, Triệu Lộ Tư xuất sắc giành ngôi quán quân trước đàn chị Dương Tử và Dương Mịch. Kết quả này nhận về một số ý kiến trái chiều của khán giả, có người cho rằng Triệu Lộ Tư không xứng đáng bằng Dương Tử và dàn chị đại Cbiz.

Tuy nhiên, sau tất cả kết quả cuối cùng cũng đã được đưa ra và việc Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư tái hợp trong BXH diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất Thái Lan khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của cặp đôi tài sắc trong tương lai.

Tứ hoa đán lưu lượng dàn lộ diện, fan thi nhau tranh cãi: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt xứng đáng, Triệu Lộ Tư gây mâu thuẫn Mới đây theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đưa tin Triệu Lệ Dĩnh và ba mỹ nhân đình đám bất ngờ được dự đoán là tứ hoa đán lưu lượng năm 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-cbiz-phat-sot-truoc-thong-tin-tieu-chien-va-trieu-lo-tu-tai-hop-sau-5-nam-550280.html