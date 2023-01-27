Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi

Sao quốc tế 27/01/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đứng đầu bảng trong danh sách Top 10 Nữ Diễn Viên Có Nhan Sắc Xinh Đẹp Nhất Thế Giới của Greattopten bình chọn.

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên 9x sở hữu đôi mắt to, khuôn miệng xinh xắn, sống mũi cao và thân hình thon thả. Hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại các sự kiện hay trên tạp chí đều khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ. Cùng với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba đang thống trị các trang mạng và truyền thông Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đứng đầu bảng trong danh sách Top 10 Nữ Diễn Viên Có Nhan Sắc Xinh Đẹp Nhất Thế Giới của Greattopten bình chọn. Thông tin này nhanh chóng đứng top 4 hot search bảng chung. Tuy sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi với vị trí nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023. Thậm chí, cô nàng còn Vượt mặt mỹ nhân đình đám xứ Hàn – Song Hye Kyo (hạng 4) và Emma Watson (hạng 2).

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 2

Tuy nhiên, trên thực tế, trong khi các sao nữ Hoa ngữ khác đều định hình phong cách trẻ trung ngọt ngào, hoặc thanh tao theo xu hướng. Riêng Địch Lệ Nhiệt Ba thì lại có thể biến hóa đa dạng với style trang điểm, kiểu tóc và cả váy áo, không hề bị đóng khung trong một hình tượng nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 3

Nhìn vào sự biến hóa đa dạng cùng nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều khán giả liên tưởng đến "nữ hoàng nhan sắc" Phạm Băng Băng. Nàng ‘Kim Tỏa’ từng có tiếng trong làng thời trang Hoa ngữ vì thay đổi liên tục, cân được mọi phong cách, tạo hình, dám đột phá và thử thách những cái mới. Và hơn hết, những lần khoe sắc trên thảm đỏ của Phạm Băng Băng đều khiến công chúng xôn xao.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 5

Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba là ‘người kế nhiệm’ của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương lại không được ủng hộ vì hình tượng của Phạm Băng Băng trong lòng khán giả quá lớn. Khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, bị chê bắt chước đàn chị, không có điểm riêng.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt các đàn chị tiếng tăm, dẫn đầu BXH Nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023, gây nhiều tranh cãi - Ảnh 6

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh được sự nỗ lực của mình. Từ bị “gạch đá” vì "bắt chước" con đường thành danh của Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được mưa lời khen vì những màn khoe sắc đỉnh cao mang đậm dấu ấn cá nhân, không còn chịu ảnh hưởng nhiều từ đàn chị.

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