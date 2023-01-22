Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nàng công chúa ngọt ngào cùng bầy thỏ trắng đón mừng năm mới

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tung loạt ảnh mừng năm mới. Có thể thấy trong loạt ảnh, Nhiệt Ba có tạo hình như một nàng công chúa với sắc hồng ngọt ngào. Không những thế, cô nàng cũng tạo dáng cùng những chú thỏ trắng, biểu tượng năm nay của người Trung Quốc.

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không mặn mà với các dự án phim ảnh . Ngoài dự án Ngự Giao Kỳ lên sóng vào mùa hè năm ngoài thì các dự án khác của cô gần như im ắng. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim, cô cũng ít tham gia sự kiện, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm.

Không những thế, gần đây, còn có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và sinh con vào năm 2023. Tin tức thậm chí trở thành đề tài hot trên mạng xã hội Weibo. Do đó, việc Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh khoe eo thon được coi là lời phản bác nhẹ nhàng cho những tin đồn sai sự thật về cô.

Hiện tại, có nguồn tin dự án An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự trở lại của cô nàng trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.